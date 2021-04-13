【本報訊】醫管局昨宣佈下周三起恢復八間療養醫院的特別探訪安排，探訪家屬必須持有72小時內的陰性核酸檢測結果，如已在14日前接種兩劑疫苗，可選擇探訪24小時前進行快速抗原測試，惟須自資檢測。有社區組織擔心基層市民難以負擔檢測費用。另外，社署昨展開院舍外展疫苗接種計劃，外展隊到訪兩間安老院舍，惟僅四位院友接種疫苗。

醫管局總行政經理庾慧玲公佈，八間療養醫院下周三起恢復特別探訪安排，每名病人每星期有一節一小時探訪時間，職員昨起已陸續聯絡家屬預約。

庾表示，探訪家屬必須於探訪72小時內持有陰性檢測結果，若已接種兩劑疫苗，則可於探訪24小時作快速抗原測試，惟須自行購買試劑在家進行，並提供說明書、檢測結果及測試者樣貌等資料予病房職員核實；若屬緊急探訪則須兩日內補交陰性檢測結果證明。

家屬須自費檢測

對於當局有否指定快速抗原測試的種類，庾回應時稱坊間抗原測試產品眾多，局方冇能力揀選，並拒絕為市民在醫院安排檢測，強調醫院檢測的市民須除下口罩，難以配合院內防感染控制措施。

坊間的快速抗原檢測試產品價格逾百元，屈臣氏購物網站最便宜的套裝索價135元一盒。社區組織協會幹事彭鴻昌指，社區檢測中心每次測試費用240元，如家屬每周探訪一次，一個月或須花費近千元，抗原測試產品價格亦不便宜，將為基層市民帶來沉重負擔，建議政府提供免費檢測。

病人政策連線主席林志釉擔心院方或不認可部份快速抗原測試結果，因而拒絕家屬探訪，促請局方訂立認可名單，以免「市民做完醫院唔認數」。

社署昨展開院舍外展疫苗接種計劃，為首十間參與的安老院舍院友接種疫苗。社署回覆指外展團隊昨到訪兩間院舍，共為四位院友接種復必泰疫苗，未來將逐步推展到全港其餘約1,100間院舍。據悉，不少院友經評估後均被認為身體情況不適宜接種疫苗，亦有院舍長者及家屬因擔心副作用而打退堂鼓。