移民潮掀學校「音樂椅」效應，加上自行分配學位階段提早公佈正取生結果，今年升中學生流動更添變數。港大同學會書院早預計移民潮影響退學人數，在面試階段傾向選擇擬初中留港升學的申請者，今年該校錄得十多人「抽飛」放棄直資學位轉投官津名校；直接資助學校議會主席陳狄安呼籲家長，若現階段獲不止一間直資學校取錄，應及早通知學校放棄學位。

記者 羅惠儀

陳狄安：若轉投另一直資 應盡早通知原校放棄學位

本周一（12日）為獲直資學校取錄的學生「抽飛」限期。身兼港青基信書院校長的陳狄安表示，「抽飛」人數較多的學校通常與區情有關，尤其當區中學較多，並且有不少學生同時申請多間直資學校。現階段直資學校可錄取備取生，直至5月3日上呈最後取錄名單給教育局，可說是直資學生另一場「音樂椅」效應。他呼籲家長若早已到直資學校註冊，卻想轉投另一直資學校時，應盡早通知原先學校放棄學位，以方便學校取錄其他備取生，「家長可以同時註冊幾間直資，本身學校都定期將取錄名單交給教育局，因此不會出現雙重學位」。

香港經濟前景不明朗，家長選校時難免考慮學費問題。陳狄安強調，直資學費減免計劃行之有效，家長可因應經濟狀況取得不同程度的支援，「若家長仍有少許擔心將來經濟變化，可以瀏覽每個校網都有的資格評估方法，大概已知可獲減免的學費。」

陳永昌：學生是否短期內離港 會計算在面試分內

港大同學會書院今年錄得十多人「抽飛」，校方指放棄學額的家長多因在自行階段獲傳統名校取錄，包括皇仁書院、英華女學校等。港同中一學額共200個，扣除預留小學部學額後，約取錄不多於80名外校生。副校長陳永昌指，今年度申請者較前年反增逾百人至1,700人，「學校已預計外在環境因素，面試分佔40%，學生是否在未來1至2年離港，確實會在面試部分計算在內」。

該校早在今年2月進行家長意向調查，預計今年退學人數較往年增3至4%；過往一直有三至四成中三以上學生往海外升學。因此，校方早年已增加中一學額至200個，以抵銷高中生流失，「不過，（今年）是多了十名學生退學，原因是轉往國際學校——英基往年輪候需三至四年，現在早一兩年已經有學位」。

陳永昌續指，今年度該校的插班申請同樣增加，中二至四共收百多份申請表，「每年都有10個插班名額，近年學校有到其他小學舉行簡介會，明顯多了本身想去傳統名校的，改報我們學校」。說起學界紛紛「搶學生」，並羅致體藝精英填補空缺，他強調不會濫收，該校強調全人發展，學生不可只集中運動訓練而不顧學業。

女拔：負笈海外高中生人數向來高企

拔萃女書院發言人表示，今年度接獲1,110人申請，中一學額有205個，取錄58名外校生，沒有正取生「抽飛」。校方續指，負笈海外的高中生人數向來高企，屬正常情況；該校上學期至3月底合共29人退學，已取錄約十多名插班生以填補空缺。

浸會大學附屬學校王錦輝中小學則表示，今年接獲約1,000份升中申請，最後12人放棄學位；元朗宏信書院則透露僅個位數字「抽飛」。

各直資中學可因應學額空缺取錄備取生至5月2日，翌日向教育局交畢取錄名單後便不再收生，直至統一派位結果公佈，避免學生有雙重學位。

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