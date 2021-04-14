本港安老宿位長期供不應求，每年都有數以千計長者等到死也分配不到一張床位。社會福利署資料顯示，2020年度，有4,898名長者在輪候資助護理宿位期間死亡，佔輪候人數10.3%；亦有2,126名長者在輪候資助護養院期間離世，比例更達20.5%，即平均每5人輪候，就有1人等到死。

資助安老宿位一床難求。社署最新資料顯示，截至今年3月底，有30,857人輪候護理安老宿位，其中津助及合約安老院舍平均輪候時間長達42個月，是近年新高；護養院宿位平均也要等22個月。

勞工及福利局局長羅致光今年1月在其網誌更「率先」披露，2020年度有7,024名長者在輪候資助宿位期間逝世，粗死亡率為17.9%。但據社署提交立法會特別財委會文件，則有較詳細交代各類型宿位輪候長者的死亡人數。

資助護理宿位方面，2020年度有4,898名長者在輪候期間死亡，較2019年度減少65人，但死亡人數佔該年度整體輪候人數10.3%，按年增加0.5個百分點；至於護養院宿位，2020年度有2,126名長者在輪候期間離世，是近5年最多，佔輪候人數的百分比亦增至20.5%，平均每5名輪候長者，就有1人等到死。

至於殘疾人士宿位，2019／20年度，嚴重弱智人士宿舍平均輪候時間最長要160.5個月，約13.3年；嚴重肢體傷殘人士宿舍也平均要等123.6個月，約10.3年。而2020／21年度截至去年底，有76名殘疾人士在輪候宿位期間死亡，佔整體輪候人數0.66%。

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