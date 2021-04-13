【7.28暴動案】

【本報訊】前年7⽉28⽇，⽰威者與警⽅在上環爆發激烈衝突，當中23人被控暴動，案件續審。當日有份執勤的警務處前處長鄧竟成兒子、現為總督察的鄧智兆指，事發時目擊其中一名被告先掙脫另一警員，再用傘連續敲打另外兩警的頭，他見狀即棍打被告上臂並上前搭其肩膀，惟被告用右手踭向後揈中他的胸口，他遂即以襲警罪拘捕被告。鄧承認事後沒有撿取涉事雨傘作證物，亦認不出被襲兩警的身份。

控制本案第15被告莫卓煇（33歲）的總督察鄧智兆昨稱，當日在皇后街驅散，回頭看見一名男子正被其他警員制服， 但男子掙扎逃脫，並在鄧右手邊跑過，鄧並目睹男子分別向兩名跪在地下、正在制服其他被告的警員施襲，「用雨遮打咗佢一下」。

辯方質疑認錯人

鄧見狀追上，見到「佢拎住把遮繼續有動作，喺度揈」，故鄧用長警棍打男子右手兩下，再上前搭其肩，惟男子「揈佢膊頭，右手踭向後一揈 ，打咗落我心口度」。鄧隨即制服男子並宣佈拘捕。

鄧在盤問下供稱，當時看見襲擊兩警的男子戴上護目鏡，三人糾纏，他親眼目睹男子的護目鏡眼鏡片飛脫。辯方要求即場檢視證物，卻發現護目鏡鏡片完好。辯方直指鄧認錯人，逃避警員及傘打警員的男子並非被告，指被告全程均沒有佩戴護目鏡，其護目鏡全程放在背囊內，鄧根本不能肯定該施襲男就是第15被告。辯方又指當鄧壓住被告時，他手臂才與其胸口有接觸。鄧一概否認。聆訊今續。

案件編號：DCCC871/19