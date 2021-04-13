【本報訊】海關上周四搜查阿布泰國生活百貨後指阿布泰未有按消費品安全條例貼上中英文標籤，撿取逾8,800件貨品並拘捕公司董事。事件發展至今第六日，本報昨晨仍發現有連鎖雜貨店出售未貼有警告標籤的沐浴及個人護理用品，質疑漠視法紀。

接210舉報 海關：正跟進

阿布泰事件發生後引起市民批評海關選擇性執法，本報連日巡視多間大型連鎖雜貨店，均發現有洗衣消毒用品及個人護理用品未貼中英文警告標籤，海關卻未「一視同仁」掃蕩。記者昨巡視荃灣川龍街一帶多家連鎖雜貨店，發現價真棧貨架上仍發售至少一款TRESEmme洗頭水、一款Dove沐浴露，以及一款St.Ives潤膚露仍未貼上中英文安全標籤。

至於附近的大生生活超市、荃灣眾安街優品360及日本城，出售的清潔用品已貼有標籤。昨日阿布泰多家門市雖未再現排隊人龍，但店內仍人頭湧湧，店外放滿一箱箱貨品。

對於被指選擇性執法，海關發言人表示，由上周五至前日，海關接獲210宗涉及產品安全標籤的舉報，涉及店舖包括不同連鎖零售店集團和個別零售店舖，當中有部份舉報因涉及食品，不屬相關法例規管而未能處理。海關正跟進其餘舉報，並安排巡查及試購，如發現有違規情況會採取執法行動。由2018年至2020年，海關就消費品安全平均每年進行約1,700次巡查。