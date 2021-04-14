衞生防護中心前顧問醫生涉嫌十多年前以權謀私，未獲衞生署批准，便和多個國際及海外醫生組織協議籌辦活動或提供結核藥物測試等服務，並收取共逾430萬港元資助或服務費。涉案醫生事後被廉政公署控以藉公職作出不當行為及欺詐等七項控罪，案件今在東區裁判法院提堂。主任裁判官羅德泉應控方申請，將案件轉介至區域法院處理，案件將於5月4日答辯，被告獲准以10萬元保釋，其間不得離港，亦不得接觸控方證人。

被告甘啟文（63歲）面對一項使用虛假文書罪、四項藉公職作出不當行為罪、以及兩項欺詐罪。

使用虛假文書罪指被告於1992年12月24日，在香港知道一份廣安銀行有限公司的開戶申請表屬虛假，而使用該申請表，意圖使廣安銀行的職員接受該申請表是真文書，並因接受申請表而作出或不作某些作為，以致對該些職員或他人不利。

控罪牽涉三個國際及海外醫生組織的成員

四項藉公職作出不當行為罪則指，被告於2005年9月1日至2013年1月22日期間，身為衞生署醫務微生物學顧問醫生，向多個國際及海外醫生組織就香港微生物學醫生協會作多項訛稱，包括聲言該協會是公共機構或非牟利組織，以及與其他組織或衞生署是合約或合作夥伴；並在未獲署方批准的情況下，和涉案海外組織訂立服務協議或備忘錄，又致使衞生署職員舉辦相關活動或執行有關服務。被告亦沒有向署方披露收取相關海外組織的資助或服務費。

該四項控罪牽涉三個國際及海外醫生組織的成員，包括時任日本國立感染症研究所總幹事渡邊治雄、兩名世界衞生組織技術主任Wayne Van Gemert和Partha Pratim Mandal，以及創新診斷基金會生產評估及測證主管兼顧問Richard Joseph O’Brien。控罪涉款1,500萬日元（約107萬港元）以及合共約30.4萬美元（約236萬港元）。

至於兩項欺詐罪則指，被告於2012年4月10日至2014年3月31日期間，兩度向世衞技術主任Partha Pratim Mandal訛稱，香港微生物學醫生協會是香港結核參比實驗室或衞生署的合作夥伴，以及聲稱結核參比實驗室沒有獨立銀行賬戶以收取世衞款項，而誘使該主任訂立履行服務協議，並就該協議轉賬共約7.9萬美元（約62萬港元）至由被告控制的協會銀行賬戶，導致被告本人得益。

【案件編號：ESCC773/21】

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