【本報訊】政府明日舉辦「全民國家安全教育日」，鋪天蓋地的宣傳連牙牙學語的小孩也不放過。幼稚園亦收到政府派發的「國家安全，護我家園」書籤和貼紙，三至五歲的幼稚園生也收到臚列政治安全、生物安全、太空安全和極地安全等16個「國家安全重點領域」。對於宣傳概念遠超幼稚園生認知範圍，幼兒教育工作者工會認為，幼稚園生根本無法理解宣傳品內容，派發並無意思。

國家安全委員會昨發稿指明天是國安法實施後首個「全民國家安全教育日」，首次由國安委主辦，包括開幕典禮暨主題講座、社區及校園「同心匯」、特區政府紀律部隊訓練學校開放日及公眾教育展覽等活動。特首辦未有回覆活動所涉的開支金額，僅稱舉辦「全民國家安全教育日」所需經費屬維護國家安全的開支，會根據國安法，經財政司長按行政長官批准，從政府一般收入中撥出專門款項支付。

幼教工會：學生根本睇唔明

政府全力宣傳教育日，教育局向學校派發貼紙和書籤宣傳品，再轉發學生，連三至五歲的幼稚園學生亦收到，其中書籤印上16項「國家安全重點領域」，包括政治安全、國土安全、軍事安全、經濟安全、文化安全、社會安全、科技安全、網絡安全、生態安全、資源安全、核安全、海外利益安全、生物安全、太空安全、深海安全，以及極地安全。

16項安全的概念遠超正常幼稚園生理解範圍，翻查教育局2月公佈的「香港國家安全教育框架」，亦只涵蓋初小至高中，不包括幼稚園。教育局當時通告指，幼稚園可協助幼兒認識香港是國家一部份及中國人身份，並初步認識國家及中華文化，培養國民身份認同等。

有幼教工會理事透露，有關宣傳品日前送遞學校，讓校方派予學生。他認為，在幼稚園階段根本不需要學習這些內容，政府早前的指示亦僅提及要認識國情和文化，故宣傳品並不適合幼稚園學生，「冇意思㗎，佢哋睇唔明嘅根本」。

另外，教育局表示，有逾90所中小學就「國家安全校園壁報設計比賽」提交了共200份作品，即少於一成學校參與；另有逾400所中小學參加「全民國家安全教育日」網上問答比賽，即全港約四成學校參與。

有參與問答比賽的學校校長表示，學校若不配合國安教育日，辦學團體或遭教育局施壓，而校長也只是「打工」，為「交數」也報名參賽，會在上課時間用10分鐘着學生完成。他認為活動毫無效果，只是「做戲咁做」留個紀錄，形如過去政府官員要求到校主講講座，便「擺」學生在禮堂聽講座和拍照，「根本冇意思，教育𠵱家就係做到好冇意思」。

校方斥為政治目的浪費課時

他又認為，國安教育給人「好政治性、好強行」的感覺，學校因疫症而課時大減，理應以學習知識和學生的升學前途為先，卻要為「奉承」上位者而浪費時間。官員或因工作崗位或政治責任而將國安教育置於首位，但教育界和學生或認為只要不違法就可。