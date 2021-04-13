【本報訊】本港武肺疫情持續放緩，昨新增13宗確診個案，包括10宗輸入及3宗本地個案，另有少於5宗初步確診。3宗本地個案來自同一家庭，最早發病的55歲女子﹙11604號﹚被列為源頭不明個案，三人曾居深井麗都花園二座，政府昨晚隨即封鎖該大廈進行強檢。三名患者亦曾到曾咀掃墓，有醫生認為相關活動傳播風險不高，但上述個案已屬局部爆發，市民對疫情發展應持審慎態度。

政府昨晚突閘麗都花園二座強檢，預計今早七時完成行動。多部流動檢測車晚上抵達屋苑為居民進行檢測。三人的其他居住大廈及工作場所亦須強檢，包括尖沙嘴友聯大廈、牛池灣嘉峰臺二座以及位於長沙灣香港中心29樓的SMC Automation﹙Hong Kong﹚ Limited。

衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，昨錄得3宗本地個案來自同一家庭，屬源頭不明個案的55歲家庭主婦住深井麗都花園二座，4月4日開始咳嗽，3月28日曾與家人到荃灣荃新天地的天．悠蔬食用膳，4月3日到屯門曾咀靈灰安置所與家人掃墓，並到屯門時代廣場的意粉狂熱用膳。

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男患者同事須接受檢疫

另外兩名與她同到曾咀掃墓的家人亦確診，分別為34歲女子﹙11603號﹚及38歲男子﹙11602號﹚。兩人與該名家庭主婦曾居住麗都花園二座，三人4月10日因身體不適到荃灣富榮中心的卓健醫療診所求醫，檢測後證實確診。卓健回覆指中心已進行徹底消毒，由於醫護人員配有合適防護裝備，沒有人被列為密切接觸者。

張續指該名34歲女子在中環豐盛創建大廈上班，其20多名同事需要檢疫。患者4月9日鼻感不適，翌日失去味覺，早前曾居住深井麗都花園二座，日常住所為尖沙嘴友聯大廈。她4月4日與另外八名親戚到將軍澳華人永遠墳場掃墓，並到親戚位於觀塘住所喝湯，家人須接受檢疫。

38歲男患者則住牛池灣嘉峰臺二座，有時會居住尖沙嘴友聯大廈及深井麗都花園二座，在長沙灣香港中心29樓工作，坐得較近的同事須接受檢疫。他4月5日不適，傳染期曾與同事到長沙灣最掂燒味及荔枝角億利工業中心Red Rice米飯主題餐廳用膳。

專家：掃墓傳播風險不高

被問到三人都曾參與掃墓活動，會否釀成「拜山群組」，張指本港仍錄得源頭不明個案，代表社區仍有隱性傳播，確診個案有反彈的可能性，當局會透過安心出行應用程式，通知曾到訪上述場所的市民，呼籲市民若有病徵便應檢測。

呼吸系統專科醫生梁子超認為，掃墓活動傳播風險不高，市民只會與家庭成員一同前往，較少與他人接觸，但擔心會有家庭傳播，認為上述個案已屬局部爆發，須觀望未來一至兩周確診數字，才能判斷第四波疫情是否已到尾聲。