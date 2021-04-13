【本報訊】今次北京對香港進行的「完善」選舉手術，特首選舉委員會改組是重點「開刀」目標，除了將泛民選委票倉組別一半議席改由指定業界團體負責人擔任或提名產生外，今次新增的基層社團、同鄉社團、分區委員會、地區撲滅罪行委員會及防火委員會代表組別，分配到的席位較部份專業界更多。有現時仍是特首選委的民主派指，北京要將民主派在選委內的力量減到最細，「以後唔會再有民主派可以推候選人選特首」。

基本法委員佔法律界六席

政府昨公佈修改選舉辦法草案附件列明，當中包括1,500席選委會議席的產生辦法。專業界由10個分組組成，所有界別都有最少一半席位由指定業界團體負責人擔任或提名產生，另一半全屬團體選舉產生。專業界分組中，資訊科技界被改為科技創新界，包括國家級科研平台、公營機構，以及參與政府科創發展諮詢的學術組織和專業團體，例如港深創新及科技園。法律界有六席由基本法委員會香港委員作為當然委員，換言之陳弘毅及梁美芬已穩佔一席，九席由中國法學會香港理事中提名產生，另有15席由選舉產生，但其實是由30個以建制派佔多的法律組織、團體選出。

除了削民主派票倉，第三界別的基層勞工及宗教界中，新增基層社團分組有60席，部份曾派人或全力支持建制派出戰立法會選舉；同鄉社團也有60席，包括香港廣東社團總會、香港福建社團聯會等，曾發起撐警及「止暴制亂」行動，他們較不少專業團體席數更多。

第四界別新增分區委員會、地區撲滅罪行委員會及防火委員會代表，早前引起廣泛爭議，認為欠代表性，但他們合共有156席。第五界別新增的110名全國性團體香港成員，來自全國婦聯、全國工商聯、全國僑聯、全國青聯，以及中華海外聯誼會的代表。

現時仍是特首選委的民主黨單仲偕指，北京全面以愛國者治港取代港人治港，自然在選委會大增易受指揮社團席位，將民主派在選委內的力量減到最細，他直言以後特首選舉「民主派冇得玩」，「連好似梁家傑對曾蔭權呢種辯論都唔會有」。