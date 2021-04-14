本港疫苗接種率不理想，政府更推「疫苗氣泡」要脅市民打針，才獲放寬一系列防疫措施。據悉，最近出現最少2宗孕婦接種武漢肺炎BioNTech疫苗後流產，今次事件再次引發公眾對於接種中心的把關程序是否足夠。惟衞生署在接獲醫管局首宗個案呈報後5日、有傳媒查詢時才公佈事件，並指兩宗個案目前未有證據顯示與疫苗接種有關。

據了解，其中一宗流產事主是一位少數族裔人士，約30多歲，懷孕20多周。她本月初在港島區其中一間並非由醫管局營運的中心接種BioNTech疫苗後，日前到瑪麗醫院求醫，其後證實胎兒死亡。孕婦目前情況穏定，但由於她沒做過產前檢查，據知有關方面正向孕婦查詢，其接種前是否知道自己懷孕。

另一宗則是一名懷孕超過20周的30多歲孕婦，據知早於上月接種疫苗，其後在伊利沙伯醫院求醫，同樣發現胎兒死亡，而該婦人目前已出院。

衞生署事隔5日接傳媒查詢始公佈

衞生署晚上就兩宗個案回應，承認於上周四（8日）已接獲醫管局呈報其中一宗個案，即相隔5日，至今日有傳媒查詢才公佈事件。署方指，兩宗案件涉及兩名32歲孕婦，其中一宗懷疑接種新冠疫苗的異常個案於前日接獲通報，根據醫管局資料，該女子未能提供清晰的妊娠資料。她於本月10日證實懷孕，並於翌日（11日）發現下體出血、下腹痛並排出胎兒，同日到瑪麗醫院急症室求醫，胎兒於同日證實死亡。醫管局評估胎兒的重量，估計胎齡大約為23至24周。根據資料，該女子曾於本月8日在聖保祿醫院社區疫苗接種中心接種BioNTech疫苗，而接種後在接種中心觀察期間並沒有不適紀錄。

另一宗懷疑異常個案衞生署則於4月8日接報，該32歲孕婦於3月25日證實懷孕，同月31日因下體出血到伊利沙伯醫院急症室求醫，經檢查後證實流產。該女子曾於3月23日在彩虹道羽毛球中心社區疫苗接種中心接種BioNTech疫苗。她在接種後逗留在接種中心觀察期間並沒有不適紀錄。衞生署已就兩宗個案聯絡醫管局，以獲取更多資料協助評估。

政府網站未列明孕婦禁止接種BioNTech

政府疫苗接種計劃的指引僅列明懷孕期婦女不應接種科興疫苗，但未有列明禁止孕婦接種BioNTech疫苗，僅寫上「而BioNTech疫苗和阿斯利康疫苗對胚胎和初生嬰兒的影響未明，因此除非孕婦感染2019冠狀病毒及出現2019冠狀病毒病併發症的風險極大，否則接種新冠疫苗並不是常規建議。如在接種新冠疫苗後發現自己懷孕，不應終止懷孕，懷孕後應盡快在可行情況下接種第二劑疫苗。」

平機會回覆有關「疫苗氣泡」時曾指，僱主若要求所有員工必須接種武肺疫苗，否則將被解僱，這要求對一些不適合接種疫苗的人士，例如患有嚴重疾病或懷孕婦女可能構成較大的負面影響，除非僱主有合理理由支持有關的做法，否則有可能構成關乎殘疾或懷孕的間接歧視。

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