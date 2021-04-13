【本報訊】流亡澳洲的前立法會議員許智峯，去年初入稟高等法院，要求警方交代催淚彈成份及會釋放的化學物質。許今年初申請終止聆訊，惟上星期索取法律意見後改變主意，要求撤回終止聆訊申請，案件昨提訊。雖然終止聆訊的申請未獲法庭批出許可，但律政司指申請已呈交法庭，應視為有效。法官陳嘉信批評，許臨時改變主意卻未能提出好的理據，拒批撤回申請，聆訊終結，並下令許須就撤回申請支付懲罰性訟費。

許智峯原本欲就警方使用催淚彈是否合法合理提出司法覆核，去年1月入稟要求警方於訴訟前披露文件，披露申請原定昨日聆訊。許今年2月申請終止聆訊，惟4月8日改變主意。

斥濫用程序

陳官昨甫開庭，即對原告臨時改變主意、延至開庭前一天才提交訴訟文件表達不滿，指律政司一方根本趕不及回應。原告欲押後處理撤回申請，律政司反對，陳官則謂若批准押後，原告須向律政司支付懲罰性訟費，才可繼續聆訊。

原告決定即日陳詞，透露許早前索取進一步法律意見，認為有合理勝訴機會，希望繼續訴訟；並謂終止聆訊申請未獲法庭批出許可，應視為無效。律政司代表反駁，許已交文件清楚表明無意繼續訴訟，不論有否獲批許可，皆應視為有效。陳官裁決指，原告在有律師代表的情況下表明想終止聆訊，現欲改變主意卻沒有好理據，若批准等同容許濫用司法程序，遂駁回申請。

案件編號：HCMP79/20