林鄭政府在《國安法》下加大警隊編制，但警隊形象在「反送中」運動大跌，招聘人數遠遠追不上職位空缺。上年度警隊僅取錄132名見習督察和460名警員，職位空缺更超過5,000個。而上年度獲聘的警員中，持有毅進文憑學歷仍屬多數，比率達44%。

員佐級職位空缺多達4,744個

保安局回覆立法會財委會提問時披露，截至今年2月底，警隊員佐級職位空缺多達4,744個，較2019至20年度的2,109個多逾一倍；督察級空缺亦多達467個，較對上年度的126個多近3倍，而2018／19及2019／20兩個年度的憲委級空缺均為零，但截至今年2月底，憲委級（警司級及以上）卻出現47個空缺。

而2020至21年度截至今年2月底，警隊共有919人離職，當中220人是辭職離開，其餘則以退休或約滿等原因離職。辭職的警務人員中，憲委級佔2人，督察級有26人，員佐級有192人。

投考人數僅4,611人

投考警隊和取錄人數亦持續減少，其中見習督察於2018／19和2019／20年度的投考人數分別為7,350人和5,223人，2020／21年度（截至今年2月底）僅4,611人；同期警員的投考人數依次為10,578人、6,751人和6,074人。而上年度截至今年2月底，警方僅取錄132名見習督察和460名警員，較225名見習督察和1,620名警員的招募目標尚有一段距離。

而按年齡分類，20歲或以下獲聘為警員人數，由2018／19年的120人持續減至2020／21年度的50人；21至25歲人士中，獲聘警員由666人減至190人，獲聘見習督察人數亦由115人跌至52人。而30歲以上人士，獲聘警員者由60人增至88人，當中14人為41歲或以上；獲聘見習督察人數亦由38人增至47人，其中1人逾41歲。

而2020／21年度獲聘的警員中，持有毅進文憑仍屬多數，比率達44%；23%持有大學或以上學歷， 21%持有專上學歷， 12%持有中學學歷；同期見習督察則全部持大學或以上學歷。

46警涉刑事罪被停職

另外，去年共有46名警務人員因涉嫌干犯刑事罪行而被停職，較2018、2019年的37人和25人大幅增加。而2018年至2020年間，分別有38、16及39名正規警務人員遭同袍拘捕，當中有30、13及33人涉干犯性質較嚴重的刑事案件。

去年亦有6名正規警務人員被其他執法部門，如廉政公署及香港海關拘捕，2018和2019年則分別有7人和8人。

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