【本報訊】前年10月1日全港多處爆發衝突，24歲工程師被指在荃灣荃豐中心行人天橋上，向橋下警員投擲垃圾桶蓋，最終沒擊中任何人。工程師受審後襲警罪成判監三個月，他不服定罪與判刑，昨向高院上訴，揚言警方拉錯人，並指警方證人聲稱目擊擲物及其後被捕的人戴了頭盔，但若被告真的有頭盔保護，便不應在被捕過程中頭頂受撕裂傷勢，頭盔也不會沒有血迹。法官張慧玲聽罷陳詞押後擇日宣判，准工程師繼續保釋。

上訴人梁文輝（圖）的代表大狀指，首名警員的口供稱，當日在橋底看到橋上戴有頭盔、黑白泳鏡和黑衣裝束的人士掟下垃圾桶後，他才跑上樓梯追捕，其間有10秒目光離開目標人物。

「倘戴頭盔不會受傷」

大狀認為橋上有多名身穿黑衫黑褲人士，質疑警員是隨便將差不多裝束的梁拘捕，直指警方拉錯人。

大狀又指，若真如警方證人所指，梁當時一直戴有頭盔，便不可能造成頭頂兩道撕裂傷勢，頭盔更不可能沒沾上血迹。律政司代表回應稱，戴頭盔與否並非重點，梁被認出掟垃圾桶蓋才是重點。張官不同意：「點會唔係重點？𠵱家就係拗有冇疑點吖嘛！」並指若梁當時根本沒戴頭盔，即代表警察口供有問題。

控方又稱警員制服梁時，注意力不在頭盔上，並稱梁當時或是在掙扎下甩掉頭盔。張官聞言指，控方責任是要證明定罪沒合理疑點，「有可能甩咗」此類說法非控方應有的恰當論點。

案件編號：HCMA371/20