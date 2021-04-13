本地第四波疫情接近尾聲，《蘋果》整合所有確診個案，製作確診個案搜尋器，方便讀者了解個案資料；亦製作了互動數據圖表合輯，分析香港、中國，以至全球疫情至今的形勢。

本港連續3日沒有源頭不明個案至昨日（13日）斷纜，一名居深井的55歲女子確診（第11604號個案），屬源頭不明個案，其兩名家人亦確診。而昨日本港新增13宗確診個案，當中10宗為輸入個案。

3宗本地個案群同一家人，於4月3日曾一同到屯門曾咀靈灰安置所拜山，之後屯門時代廣場行街。其中屬源頭不明個案的55歲女子，居住的深井麗都花園，昨日被政府強制封區檢測，而34歲女子（第11603號個案）之後再與8名家人去將軍澳華人永遠墳場拜山，並曾一同聚餐，故需要送往檢疫。至於另一名38歲男子，其工作地點長沙灣香港中心29樓需要強制檢測。至於10宗輸入個案中，有8宗被驗出N501Y的變異病毒株，分別來自巴基斯坦、印度、菲律賓及日本，另外2宗則來自印尼。

另外，屯門友愛邨愛暉樓再出現確診個案，一名70歲男子，居於被專家懷疑出現橫向傳播的22樓，4月8日在家中離世，署方周一（12日）在富山公眾殮房，抽取樣本化驗武漢肺炎病毒，結果呈陽性，屬確診個案。死者居住22樓同層所有單位昨晚緊急撤離。是愛暉樓第三度撤離，而患者並非昨日個案，故預料於今日公佈。而昨日亦有少於5宗的初步確診，當中並沒有源頭不明個案。

深夜刊憲推食肆員工打針代替檢測方案

為力谷疫苗接種率，林鄭月娥政府用盡方法，包括以「疫苗換堂食」，亦將之列為檢測之替代方案。上月29日食衞局局長陳肇始已預告有關替代方案，稱為鼓勵更多市民盡早接種新冠疫苗，食肆和表列處所員工、教職員等如已完成接種，可被視為已符合定期檢測規定。

政府周二（13日）深夜刊憲，通過有關方案，部份餐飲業務處所或表列處所的員工已完成疫苗接種、即接種了兩劑疫苗，並過14天後讓抗體產生的人士，在第14天起，將毋須進行適用於相關員工的定期檢測，並需保留疫苗接種紀錄作為已接種疫苗的證明。

完成疫苗接種後的第14天是由有關人士接種所有建議劑量的疫苗後的次日作第一天起計，即若一名未曾感染武肺病毒的人士在4月15日接種第二劑疫苗， 「第一天」為4月16日，而「第14天」則為4月29日。

4月13日強制檢疫大廈

●尖沙嘴漆咸道南友聯大廈

●牛池灣嘉峰臺第2座

工作場所

●荔枝角長沙灣道香港中心29樓SMC Automation (Hong Kong) Limited

4.1起統一中澳台抵港者檢測要求

港府宣佈4月1日起，統一從中國各地區經不同口岸抵港人士的檢測要求，經陸路邊境管制站抵港人士要在抵港第2天及第12天接受檢測，包括要強制檢疫人士及「回港易」抵港而獲豁免強制檢疫的人士，機場抵港人士則須在抵港當天接受「檢測待行」，亦須繼續在到達香港後的第12天檢測。有關要求亦包括從澳門及台灣兩地抵港。

餐飲前線街巿檔販 免費檢測延至4.30

食環署宣佈，會繼續為高接觸群組的餐飲業務前線員工、街巿攤檔從業員及駐場人員、持牌小販及凍房從業員等，安排免費武肺病毒檢測。網上登記截止日期延至4月30日，曾登記並已檢測的高接觸群組亦可再次登記。檢測人士要先到「社區檢測中心預約系統」預約，方可免費檢測。未有預約者須自行繳付240元的檢測費用。

免費強檢重開場所職員

因應指定表列場所和恢復晚市堂食的食肆，其職員須定期強制檢測，加上再有多棟大廈的到訪者要強制檢測，政府免費讓市民到合計20間社區檢測中心檢測，亦在各區增設流動採樣站，或延長現有採樣站的服務期限，供他們免費檢測。

政府今日（14日）會在牛池灣嘉峰臺為須接受強制檢測的居民及工作人員增設流動採樣站。而位於深水埗楓樹街遊樂場的流動採樣站會延長服務日期至4月23日。

供所有市民

●中環愛丁堡廣場（至4月18日）

●黃大仙廣場（至4月18日）

●佐敦佐治五世紀念公園7人足球場（至4月18日）

●旺角麥花臣遊樂場（至4月18日）

●尖東加連威老道100號（至4月18日）

●尖沙嘴漢口中心外（至4月18日）

●荃灣沙咀道遊樂場（至4月18日）

●元朗安興遊樂場（至4月18日）

●天水圍天瑞體育館（至4月18日）

●屯門建生社區會堂（至4月18日）

●屯門安定／友愛社區中心（至4月14日）

●沙田公園結客場（至4月16日）

●大埔社區中心籃球場（至4月18日）

●東涌北公園7人硬地足球場（至4月18日）

供重開場所之強檢職員

●深水埗楓樹街遊樂場（至4月23日）

●油麻地鴉打街臨時遊樂場（至4月18日）

●大角嘴櫸樹街（近渠務署污水泵房）（至4月18日）

供該區須強檢人士或職員

●西營盤均益大廈3期避車處（至4月14日）

●牛池灣嘉峰臺第2座對出平台花園（至4月14日）

●深水埗楓樹街遊樂場（至4月23日）

●大角嘴櫸樹街（近渠務署污水泵房）（至4月18日）

續設採樣站 免費檢測外傭

勞工處指，4月每個周日（4、11、18及25日），會繼續在外傭經常聚集的地點設立流動採樣站，免費為他們檢測鼻腔和咽喉樣本。他們不用預約，但須帶備香港身份證或護照，登記個人資料，以便接收電話短訊，獲悉檢測結果。勞工處呼籲職業介紹所和僱主，鼓勵及協助安排外傭前往檢測。

●中環遮打道行人專用區（近巴士站）

●銅鑼灣維園興發街入口（近港鐵天后站A2出口）

●荔枝角公園入口（近港鐵美孚站D出口）

●荃灣公園入口（近港鐵荃灣西站D出口）

5.1起強制食肆每小時至少換氣6次

尖沙嘴K11 MUSEA名潮食館爆疫，被揭店內疑因通風不足或新舊餐具交叉感染肇禍。政府下令全港堂食餐廳5月1日起加強通風，安裝空氣淨化設備等，以達至每小時至少換氣6次的新規定，違者同樣被罰停晚市堂食及收緊至2人一枱。

第三輪檢疫酒店名單減至30間

政府公佈第三輪指定檢疫酒店的名單，新一輪酒店共30間，較第二輪有36間酒店減少6間，提供房間約8,300間，減少1,700間房。合約期由4月21日起至6月19日。第三輪檢疫酒店當中29間亦屬第二輪指定酒店，新加入的有一間；有8間位於中西區，灣仔和九龍城區各有5間。

政府表示，3月4日發信邀請約2,000間持有效酒店或旅館牌照的酒店申請為第三輪指定檢疫酒店，共收到70間的申請。經評估後揀選了30間作為第三輪指定檢疫酒店，供從中國以外地區抵港人士選擇入住。

本港疫情

●確診（截至4月13日20:30）

11,607宗（12日大至100歲）、9隻狗、8隻貓

●疑似／初步確診

1宗疑似確診

●死亡個案

208宗（38歲至98歲）及1隻寵物狗

●出院個案

多13人出院（第9055、11101、11251、11439、11473、11476、11493、11510、11511、11541、11558、11571、11585號個案），共11,227人（包括確診及疑似患者）

●住院個案

130名確診者仍留醫；7人危殆（第1989、6607、6794、8078、9907、10358、10942號個案）、2人嚴重（第6386、7468號個案），其餘121人情況穩定。

確診個案過去14天有病徵時到訪的大廈名單（按此查看）

港患者曾駕駛／乘搭公共交通

●的士UR2733／3月6至7日／第11211號個案

●的士LE7673／3月17日／第11394號個案

兩岸疫情 （截至4月13日 17:50）

兩岸疫情最新數字：大陸4月12日新增9宗確診個案，當中1宗為來自雲南的本土個案，均來自雲南，另有8宗境外輸入個案，分別是浙江2宗、廣東2宗、四川2宗、上海1宗、福建1宗。大陸確診累計90,435宗，死亡個案4636。台灣累計確診1,057宗，死亡個案11宗。

外國疫情（截至4月13日10:40）

根據美國約翰斯霍普金斯大學（JHU）統計，全球感染武漢肺炎的人數突破1.36億，全球死亡人數超過294萬。疫情最嚴重的美國，累計確診超過3,126萬宗，是目前唯一確診數超過3,000萬的國家，死亡人數超過56.2萬。印度確診人數超過1,352萬，死亡人數超過17萬，取代巴西成為全球第二大確診人數的國家，同時是疫情最嚴重的亞洲國家。巴西確診人數超過1,352萬，死亡人數突破35.5萬。法國確診突破500萬。俄羅斯、英國確診則突破400萬。土耳其、意大利、西班牙、德國確診超過300萬宗。確診逾200萬宗的國家則有波蘭、哥倫比亞、阿根廷、墨西哥、伊朗。烏克蘭、南非、捷克、秘魯、印尼、荷蘭、智利、加拿大、羅馬尼亞等9國確診宗數均超越100萬大關。

●澳洲出現第二宗阿斯利康疫苗（Astrazeneca）後出現血栓的個案。當地傳媒周二報道，西澳省一名40來歲女子接種阿斯利康疫苗後出現血栓，現時留院，情況穩定。

歐盟監管機構早前指阿斯利康疫苗可能與血栓有關，愛爾蘭周一宣佈只限60歲以上人士接種該疫苗。

●法新社統計，截至香港時間周二凌晨2時半，歐洲累計武漢肺炎病亡人數突破100萬。與此同時，世界衞生組織流行病學家范克爾克霍夫（Maria Van Kerkhove）警告，現在是疫情關鍵點，指出縱使為遏止疫情作出廣泛努力，但感染數字仍以幾何級數上升，坦言是疫情爆發16個月以來大家不想見到的。

●加拿大安大略省因變種毒株肆虐，近日每日有逾4,000宗新症，省長福特周一宣佈，安省所有學校關閉，學生改為網上學習。

●《刺針-傳染病》（The Lancet Infectious Diseases）和《刺針-公共衞生》（The Lancet Public Health）周二刊登的兩項研究顯示，英國武肺變種毒株雖然證實傳染力增強，但沒有證據顯示導致更嚴重疾病，而導致長期武肺症狀的風險亦不比其他毒株高。

●英國周一開始第二階段解封，非必需品商店、餐館、酒吧、理髮店和健身房等商業機構，經歷了近三個月的關閉後重新開業。

英國周一晚宣佈，本月中前為所有50歲以上人士注射第一劑武肺疫苗的目標已經達成。首相約翰遜說英國已經超越另一重要里程碑，意味逾3,200萬人已經接種首劑疫苗，而下一目標是為公眾注射第二疫苗，並在8月為所有成人注射首劑疫苗。

●十大確診宗數最多國家，括弧內為死亡人數：

美國 31,265,360 (562,511)

印度 13,527,717 (170,179)

巴⻄ 13,517,808 (354,617)

法國 5,128,140 (99,294)

俄羅斯 4,597,400 (101,552)

英國 4,388,296 (127,346)

⼟⽿其 3,903,573 (34,182)

意⼤利 3,779,594 (114,612)

⻄班牙 3,370,256 (76,525)

德國 3,024,604 (78,572)

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