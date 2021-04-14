5歲女童Ｚ遭虐待致死，法醫發現女童身軀共有133處新舊傷口，頭皮深層瘀傷致皮下出血，最終受細菌感染出現敗血症死亡。案件在高等法院審理多天，陪審團昨裁定親父及繼母謀殺罪成，而同住的繼母母親則被裁定疏忽照顧Z及胞兄X。謀殺罪成的親父及繼母於開審前承認虐待兩童，辯方今替三名被告求情。法官黃崇厚問控方是否需要索取X的創傷報告，但控方透露X不願意再會見心理學家；法官稱會尊重X的意願。

據悉，男童Ｘ現與祖母同住，而繼母親女Y則入住寄養家庭。

案發於2017年8月至2018年1月，女童Z及男童X的生父及繼母（同為30歲）被控謀殺Z，兩人欲承認誤殺，但不獲控方接納。兩人另各被控一項殘暴對待兒童罪，被指虐待X及Z，早於開審前已認罪。第三被告（57歲）為繼母母親，原被控四項虐兒罪，最終被裁定兩項疏忽照顧兒童罪成。她被指於同一時段疏忽照顧X及Z。

法官黃崇厚今甫開庭時便詢問控方，是否需要索取X的創傷報告。惟控方透露，警方昨曾就此詢問X的家人，但對方表示X拒絕會見心理學家，法官聽罷稱會尊重X。

表明不為謀殺罪成求情 稱案情雖嚴重但不屬最壞

辯方表明不會就生父的謀殺罪求情，但會就其殘暴對待兒童求情。辯方指，明白兩童傷勢嚴重，而親父亦拒絕讓老師接觸兩童、以及未有帶兩童求醫，但強調親父的原意只是管教子女。辯方認為，若分開檢視每項體罰，性質不算嚴重，疊加起來才會導致Z的死亡。辯方承認生父曾讓X挨餓，但沒有證據顯示X因缺乏營養而導致體重過輕；強調生父已知錯及認罪，望法官給予三分之一的刑期扣減。

至於繼母的控罪，辯方指她開審前已承認誤殺罪，承認對Z有罪責。至於她另承認的殘暴對待兒童罪，辯方承認案情嚴重，但認為不屬最壞情況。辯方強調繼母的動機只是想教好子女，並非刻意傷害或折磨他們，例如當丈夫表示擔憂Z的健康，繼母便沒有繼續讓Z挨餓。辯方又指，繼母不否認其行為在X身上留下的影響，但認為X所受的表面創傷不算嚴重。

第三被告被禁與外孫女會面

就第三被告的兩項忽略兒童罪，辯方求情指她於2008年離婚，現在已不能再見兩名至親，因女兒一直被還押，她亦被禁止見外孫女Y。被告自2018年被捕後便辭去工作，至今仍失業；她於2012年遭遇車禍，之後需就精神創傷求醫，至今仍有定時服藥及求診。

辯方續指，陪審團接納第三被告沒有使用藤條打兩童，只是裁定她忽略兒童。對於第三被告來說，若帶兩童求醫，會間接導致女兒及女婿入獄。三名被告將於本月20日接受判刑。

【案件編號：HCCC28/20】

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