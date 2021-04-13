【本報訊】人大常委會早前通過修改《基本法》附件一及二的《決定》，已率先披露將取消立法會功能組別下多個界別的個人票，改由團體票產生，而根據昨公佈的功能組別及選舉委員會的新分佈及產生辦法，選民資格更出現大洗牌，其中在體育、演藝、文化及出版界，過往多個具投票資格的新聞團體、組織及評論人組織，均被當局剔除，令傳媒業界未來不再有議員代表。合併後的醫療衞生界，選民基礎就包括中醫；而被改設的科技及創新界，五金業、螺絲業界就成為持份選民。

記協批評政府在未經諮詢，將新聞業界排除於選舉之外，感到莫名其妙，難免令新聞業界感到不被尊重，情況令人遺憾。

根據新的立法會選舉制度安排，功能組別下除被削至30席外，多個界別議員將改由團體票產生，其中體藝界最新的選民團體名單出現大幅改動，只有約十個團體成功保留選民資格，多個跟傳媒業相關組織，包括香港華文報業協會、香港新聞工作者聯會、香港記者協會、香港新聞行政人員協會、香港筆會、香港攝影記者協會、香港體育記者協會及香港報業公會，過去均是該界別團體票選民，現全被DQ，連屬左派的香港新聞工作者聯會亦不能倖免。

五金商業總會成科技界選民

以往選委會選舉中，同一界別的出版小組投票人資格有十個組織團體人士可登記為投票人，而按《本地報刊註冊條例》註冊的團體東主或報刊發行人，以及多個新聞團體亦各有一張團體票；但最新安排下，出版界投票人只餘下香港出版總會有限公司的團體成員及有權在香港出版總會大會上表決人士，後者的名單成員更以由中聯辦操控的聯合出版集團、三聯書店、中華書局、商務印書館出版社及萬里機構出版有限公司屬最大勢力。

其他功能界別方面，過去中醫不屬醫學界或衞生服務界選民，但兩個界別合併後，註冊中醫及在多個中醫行業團體的大會上可表決的中醫則被納入其中。

至於被林鄭不屑視為專業的資訊科技界，逾萬合資格個人選民被「清零」，界別被改為科技及創新界，但當中部份選民未必跟科技及創新有關，其中團體票選民之一的香港創新科技及製造業聯合總會，會員就包括香港鐘表業總會、跨境車主協會、香港鞋業商會、香港衣車協會、香港螺絲業協會及香港五金商業總會，另香港電商協會亦是會員，該會卻同時又另被納為同一界別的團體票選民，變相獲雙重投票的特權。