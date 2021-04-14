前年4月一對內地夫婦攜200萬元人民幣來港兌換，在上水遭三名刀賊截劫。爭持期間男事主被斬傷手腳，兩隻手指遭斬斷，妻子上前制止期間亦被割傷，損失37萬元。接載賊人的司機即日被捕，今在高等法院承認搶劫罪，求情稱兒子剛出生，想賺快錢，為5,000元報酬而駕車，但直到劫案發生才知是搶劫。法官判其入獄5年4個月。

被告丁志豪(31歲)承認前年4月2日犯案，搶劫50歲管姓男事主的手機和內藏37萬元人民幣的背包。案情指男事主和妻子居於深圳，不時攜人民幣現金來港兌換，賺取匯率差價。當日二人攜帶200萬元人民幣，藏在不同袋中，早上8時乘小巴抵達上水新發街。

三名持刀賊人撲出，其中一人以刀架著男事主的頸，三人合力搶奪其背包和旅行袋。行在前面的女事主聽到叫喊聲回頭救助。爭奪之際賊人斬傷男事主手腳，更斬斷其右手食指和中指，女事主則被割傷左臂。

賊人掠去藏有37萬元的背囊後，乘接應私家車逃去。警方翻看閉路電視調查，兩小時後在元朗丹桂村垃圾站撿獲賊人丟棄的背囊，內有三把刀，並即日在元朗拘捕被告。被告稱只負責駕車，不知道其他事。男事主在現場只拾回右手中指，經手術駁回。

辯方求情指被告不是主謀，沒有籌劃和落手搶劫，案發時他的兒子剛出生，財政緊絀，為了5,000元報酬而接載賊人，但前往現場時被告沒有看見刀，直到賊人與事主糾纏，他才知道事情嚴重。他向受害人誠懇致歉，承諾日後奉公守法，盡父親責任。

法官潘敏琦判刑時指，受害人被抓住袋子時遭賊人斬傷，不僅是眨眼之間發生，男傷者更傷勢嚴重，被劫走的款項亦未能尋回。法官指多人共同犯案時，每人都同樣有罪，案例已說明過把風者和車手罪責一致。

【案件編號：HCCC251/20】

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