【送暖高牆】當日泛民辦初選，初心是力求增加議會內反對聲音，讓當權者明白不可專橫獨行，但原來政權視民意授權如浮雲，新選舉制度更如同為專制管治塗脂抹粉。面對民主進程開倒車，牆外港人絕不會忘記牆內戰友，你們相信民主而付出犧牲，我們必盡己所能，繼續控訴制度的荒謬。

海外讀者越洋親筆信，裏頭一句：「可以痛哭，但不要氣餒」，聽來老土，卻願最能鼓勵手足「撐住」；「豪粉」長者讚揚譚文豪和其餐廳，更從港人排隊「懲罰」阿布泰的盛況，悟出陣營的高質，港人沒有絕望。暴政之下，我們必定更團結。

（讀者電郵請發送到letterstoprison@appledaily.com，或來函將軍澳工業邨駿盈街8號《蘋果日報》編輯部

送暖高牆逢周一至五刊出）

手牽手活在悲傷感恩中

文豪大哥：

我以往經常飛。也許曾乘搭過您駕駛的航班。但都是素未謀面。

飛機師責任重大，守護數百人的性命，您當然是天之驕子。

當香港人有困難的時候，您義不容辭從「天」而降幫助香港人，我們真是萬分感激。奈何近年的一切，確令人倍感氣餒無助。您現在的情況，我們完全明白。 幸好嫂夫人勇敢面對，更開設了Patreon（我當然有訂閱）。您的龍王子鳳公主亦聰明伶俐，自動自覺。相信他們的表現及對您的鼓勵，一定會減少您的顧慮及所有負面因素，令您戰勝一切。

我住在港島東區。對一個長者來說，去「一日三餐」其實有點吃力。但我每星期都會去貴店兩、三次。每次都和一班「豪粉」在店外一起排隊等候座位（多數都超過30分鐘）。「豪粉」們排隊井井有條，充份表現出他們的超高質素！

我很喜歡貴店的海鹽柚子樂，乾炒牛河也超正。近期「又食又拎」，走時外賣半隻豉油雞回家。

話說有一次在家準備食貴店的豉油雞時想起您及其他失去自由的朋友，不知何故突然「食唔落」！當平靜下來的時候，理性分析貴店的豉油雞是您和團隊的「傑作」，才能把「勁好味」的豉油雞一掃而空！

香港人現在手牽手生存在悲傷及感恩之中。悲傷因為您們失去自由，感恩因為您們無私的付出！

雖然漫天風雨、狂風巨浪，最近「香港人大力『懲罰』阿布泰」事件，足以證明我們不是絕望的！

期待很快可以再次乘搭您駕駛的航班！在那天之前，請保重！

一個「豪粉」長者

可以痛哭，不要氣餒

盼在自由空氣再交流

殊（暱稱）：

想不到上一次把酒聊天，之後竟迎來翻天覆地的變化。大家同愛杯中物，尤其喜愛煙燻泥煤味的威士忌，當時就說過，有機會一定要來一次艾雷島釀酒廠之旅。當天出來就把你的一瓶酒喝光，我也說好有一瓶新的佳釀要讓你嚐嚐。這一瓶我答應你先存好，等一天你恢復自由身，我們可以再把酒言歡時才拿出來享受。

與你聊天，總覺得我們像兩個古代煮酒論政、憂國憂民的酸書生。看着社會風氣越趨對立，明知只有不同立場的有識之士堅持以客觀及事實來凝聚共識才是唯一出路，卻看到這些理性的聲音不斷被邊緣化。如此千秋不變的真理被冷待，社會回歸善治無期，如何不教熱愛這片土地的人哀傷？

如今你我相隔高牆，但我知你在牆內用功看書，堅持知識是修補世界的良藥，而這邊廂我最近也重拾閱讀的樂趣。希望我們再遇之時，能在自由的空氣中，繼續坦誠交流。

好友FY

對家越殘暴，我哋越堅定

手足：

感謝你哋嘅付出！

我深深感受到你哋對殘暴政權嘅憤怒，對不公嘅處理嘅憤怒。希望你哋知道你哋並不孤獨，因為對家越殘暴，越不公，就只會越堅定我對你哋嘅支持！

最後睇到呢封信嘅手足有任何需要覆信嘅，請告知。喺我能力範圍，我一定做。

保重

V

愛種出遍地芳菲

各位手足：

請振作！送你們一首我寫的新詩，希望可以令高牆早日倒下！

題目：我只不過是想老老實實說話

作者：王善誌

語言像變形蟲那樣扭曲的日子

讓人無法說話

以至窒息

被窩藏於抽屜最底舊報紙

往鼻孔裏侵入放肆噬血氣味

圓滾滾的頭顱筆直的槍管加上寬厚的坦克

漫步在方形結構廣場輾壓肉身

而這孤獨肉身又倒過來逼迫一隊坦克，

永無休止……

許多年來製造了

按外交辭令的標準化工程

是唯一中學課程所接納

經濟發達多滋味但靈魂不准擁有自我

過度的規劃最佳塑造的形象

永遠喪失與自由交歡能力的無敵大宦官

和同一模型新青年

現在還可以怎樣？

那些正常的文字還可以怎樣？

我於是做了一個夢

它們不再躲在黑暗中流淚

從記憶埋藏的口袋裏釋放出愛

種出了遍地芳菲

而你仍然要捂着我夢囈的嘴

卻又譴責我在掙扎是暴力

如果我真是弄皺了你的西裝

請原諒我

高舉拳頭

向獨裁者的臉

指出

人人得享民主自由！

王善誌