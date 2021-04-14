前香港眾志黃之鋒、周庭和林朗彥涉在前年6月包圍警察總部，分別被重判13.5月、10個月及7個月，刑期最短的林本月12日刑滿出獄。林今日在facebook撰文，形容今次入獄如同坐上了《那夜凌晨》裏的紅van，一出獄霎時間認識的人就都不見了。當政權用監禁磨蝕抗爭者的意志，他決定將坐牢當成「文康體藝培訓camp」，閱書讀報、畫鉛筆素描、跑步打籃球，當「撐過去了，付出過的已經不知不覺地叠加起來了」。

林朗彥在facebook撰文，指自己入獄時都有寫信給戰友，已經預期出獄後如同坐上了《那夜凌晨》裏的紅van，穿過隧道，霎時間認識的人就都不見了，除了因為更多人被捕入獄，身邊也有不少人選擇離開香港。

他直言，難以寫出任何「出獄感言」，比起牢外很多人處於高壓的恐懼，剛出獄自己反而有種格格不入的積極，但他始終覺得，在新的時代形勢下，透過寫作捉緊某個需要扶持的人，總好過翹起雙臂，終於下了筆。

將坐牢當成包住宿的培訓營

提起獄中生活，他形容坐監的人，度過的前一天和後一天，近乎沒有差別，在獄中的生活也不能為他累積到任何事物令生命更豐厚。他決定將坐牢當成是包住宿的「文康體藝培訓camp」，閱書讀報、畫鉛筆素描、跑步打籃球，由到球場上的第一個月腿完全跑不動，大概5分鐘就累到面容扭曲，到出獄前已經撐過去，更減了12公斤，「就感到付出過的已經不知不覺地叠加起來了」。

他呼籲，牆外的人要「用好每一日，珍惜會流動的時間」，因為獄中手足「已經擠進那凝結了的果凍狀時間，去面對他們自己的課題」。

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！