「重光團隊」(Stand With Hong Kong)聯同5個在英協助港人的機構,在英國倫敦公路刊登大型實體廣告,內容提到「HONG KONG IS NOT A PLACE, HONG KONG IS ITS PEOPLE」(香港不止是一個地方,香港就是當地民眾)、「WE DARE TO BE FREE」(我們敢於自由)、「LET’s FIND STRENGTH IN EACH OTHER」(讓每個人都能找到自己的力量)等。團隊表示,希望藉此推廣香港民族身份及文化,並呼籲國際繼續懲罰中共。

重光團隊指,廣告刊登在倫敦其中一條最繁忙的公路上,整個活動為期3周,亦會在英國各大報章平台上進行網上廣告;並強調英港兩地有不可分的歷史關係,盼藉此向國際社會推廣香港民族身份及文化,並呼籲國際社會繼續懲罰中共,「為徹底破壞香港自治負責」。

團隊又表示,希望藉廣告向全世界告知「香港人無放棄過!」並指會持續進行政治倡議工作,連結更多英國當地民眾和香港人,令英國人可以認識並聯繫不同協助港人的組織,及宣揚香港民族的不屈精神和身份獨特之處。

英國政府早前宣佈會撥款 4.6億支援移英港人,團隊表示感激,指會繼續游說英國與其他民主國家積極採取遏制中共威權擴張及嚴重侵犯人權的策略。團隊又希望,在英及各地離散的港人在融入當地社會外,亦不忘香港民族的身份及「光復香港」的目標,並繼續為被極權打壓的港人勇敢發聲及行動。

團隊另提醒,在英港人於4月19日前登記做英國選民,及參與下月6日舉行的英國地方選舉。

