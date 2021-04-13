【本報訊】今次北京針對立法會組成改動中，包括重申引入40席選舉委員會界別議席，並且佔立法會議席多數，特首林鄭月娥表明，日後選舉委員會界別議席用全票制，所有選委須投票選40人，不能多或少。有學者相信，在全票制下，再加上中央及港府可控逾半選委，相信日後選委只會按受中央祝福的「名單」選議員。

料中央已握三分二選票

選舉委員會由1,200 人增至1,500人後，除了可以選出下屆特首外，亦會選出新增 40名新增的選委會立法會議員。選委會界別採取全票制，雖然一般市民都可以參選選委會立法會議員，但全票制下，1,500個選委都必須要全選40人，選多於或少於40人都無效，林鄭表明「填多咗唔得，填少咗都唔得」，換言之，只要可以控制、影響選委會中佔多數選委，就可以決定全部40個立法會選舉委員會界別議席選舉結果。

有民主派指有關選舉方式和選港區人大代表一樣，「只要北京定一份40人名單，班選委就會跟住投」，北京百分百可控制選舉結果。中大政治與行政學系高級講師蔡子強也認為，1,500名選委中，有900多名與中央或特區政府有關聯的組織有密切關係，因此相信中央已牢牢掌握約三分之二選票，按過去經驗，最終選委可能只會按「受祝福名單」投選議員。