「全民國家安全教育日」明天（15日）舉行，教育局透露，分別有90間和400間中小學參加官方壁報設計比賽和網上問答比賽，各佔全港中小學的約一成和四成。有為學校報名參賽的校長坦言，官方的國安教育予人政治先行和強推之感，為了「奉承」上位者而浪費寶貴教學時間，他也感無奈，惟會「做戲咁做」讓學生用10分鐘完成比賽，以求「交差」。

現時全港約有1,000間開辦本地課程的中小學，教育局表示，超過90所中小學就「國家安全校園壁報設計比賽」提交了共200份作品，即少於一成學校參與；另有超過400所中小學參加2021「全民國家安全教育日」網上問答比賽，即全港約四成學校參與，局方發言人形容「反映學界積極參與」。

有為學校報名參與網上問答比賽的校長坦言，國安教育給人「好政治性、好強行」的感覺。學校本身已因疫情而課時大減，理應以學習知識和學生的升學前途為先，卻要為「奉承」上位者而浪費時間。他直言，官員或因工作崗位或政治責任而把國安教育放首位，但對教育界和學生而言卻未必如此，認為只要不違法就可。

該名校長續指，學校若不配合國安教育日，辦學團體或遭教育局施壓，校長也只是「打工」，為求「交數」也報了名參與網上問答比賽，會在上課時間用10分鐘着學生完成。他認為，該活動完全不會有效果，只是「做戲咁做」留個紀錄，有如從前政府官員要求到學校主講講座，便「擺」學生在禮堂聽講座和拍照，「根本無意思，教育而家就係做到好無意思」。

教育局發言人稱，局方為今年「全民國家安全教育日」新辦全港學生活動，包括上述兩項比賽，「鼓勵學生發揮創意，並加強認識法治和國情，了解國家安全與日常生活息息相關，以及其對個人、社會及國家的重要性」。

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