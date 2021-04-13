【本報訊】立法會地區直選議席由現時35席大削至僅餘20席，符合北京的「安全系數」要求，選舉制度亦將大變，由以往五大選區改為10個選區，每區設兩個議席。本報計算發現，經直選產生的議員，代表的選民人數由過去少於10至15萬人，大增至16萬多至近24萬不等，暴增逾六成。

新選舉制度下，立會議席增至90席，地區直選卻由35席減到僅餘20席，10個重新劃分的選區人口約66萬至82萬人，屆時每區選出兩名議員，選民可在候選人中選出一人，該選區得票最多兩人當選。

每區選民人數相差大

最新選民登記資料顯示，現時五大選區的登記選民，每區由60.2萬至130.8萬。由於每區議席不同，按數字推算，當選議員代表的選民，最少為九龍西，僅10萬人，最多是新界西，達14.5萬。

新選區劃界下，由於部份選區按區議會小選區分割，2019年區選登記選民資料顯示，10區中以九龍西選民最少，只有33.3萬人，新界西南則達47.9萬人。兩區相差逾四成，但同樣均設兩席，亦令當選議員代表的選民相差甚大，分別為16.7萬及23.9萬人。從「代議士」的角度，即他們未來需要「照顧」的選民較過去暴增逾六成。

然而，經直選晉身議會的代議士，雖然日後「背負」更多的選民比重，但議席被削後，直選議員在議會內的影響力同樣大減，勢令民意更難在議會內反映。