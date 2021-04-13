自特首林鄭月娥周一（12日）宣佈市民接種疫苗後，可以獲放寬防疫措施，當中包括晚市堂食延長至午夜12時。而自周一開始，預約接種疫苗的人數急升，由周日（11日）約8,300人，至周一約16,800人，而周二更有約22,900人預約，當中預約中國科興滅活疫苗亦增至約5,400人，而另外約17,500則預約接種德國BioNTech復必泰mRNA武肺疫苗。

政府周二（13日）公佈，周二共有約40,500人接種疫苗，當中約13,200人接種科興疫苗，約27,300人則接種BioNTech。其中約14,000人是接種第一劑BioNTech，而第二劑BioNTech則有13,300人。

至於接種科興的市民中，有約3,800人接種第一劑，另外約9,400人則是接種第二劑疫苗。不過，累計至今完成兩劑科興疫苗約165,600人，仍有約10,700適時接種第二劑科興疫苗的市民未接種，甩底率仍維持6%。在8間社區疫苗接種中心接種科興疫苗以及在21間社區疫苗接種中心接種復必泰疫苗的接種率同為97%。

自2月26日起，本港已累積接種約918,700劑武肺疫苗，當中有約615,300人已完成第一劑疫苗接種，而完成第二劑接種為約303,400人。而兩種疫苗中，接種第一劑科興有約355,500人，而第二劑則有約165,600人；至於BioNTech則有約259 800人接種了第一劑，而第二劑亦有約137 800人。

8人接種後不適 3人擅自出院

另外，周一共有8人在接種疫苗後感到不適送院，當中有5人接受診治後出院，另外有2人未遵從醫生勸告而自行出院，餘下1人未經診斷就自行離開醫院。8名送院人士中，有5人接種BioNTech，3人接種科興。其中未經診症就離開的是一名40歲女子，於元朗體育館社區疫苗接種中心接種第一劑BioNTech疫苗，其後出現頭痛及惡心，於4月12日晚上7時21分被送往博愛醫院情況穩定。而周一於官涌體育館社區疫苗接種中心，先後有一名55歲男子及一名61歲女子，分別接種第二劑及第一劑科興之後，同樣出現心悸，並於上午10時24分及10時44分送往伊利沙伯醫院，情況穩定，並且經治療後都已經出院。

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