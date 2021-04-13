【本報訊】特首林鄭月娥威逼市民接種疫苗換取放寬社交拒離措施，被質疑「谷人打針」。由於接種科興疫苗後的死亡數字偏高，不少市民搶打保護率更高的復必泰疫苗。復必泰開打至今逾一個月，已接種約37萬劑，新一批約30萬劑昨亦抵港應付需要。若未來750萬劑復必泰接種完而又未有其他新疫苗，市民可能被迫接種科興疫苗。

港接種率低 恐有疫苗棄用

本港有100萬劑科興，由開打至今逾40日，只接種約50萬劑。市民預約情況冷淡，即使政府前日宣佈外出用膳要與接種疫苗掛鈎，亦僅3,300人預約接種科興。科興有效期為一年，今年初運抵港的疫苗，有效期直至明年初，餘下600萬劑疫苗會陸續抵港；若接種率一直低，隨時有疫苗需棄用。

截至昨日為止，本港市民接種約92萬劑武肺疫苗，在林鄭威逼接種之下，昨日預約接種人數上升，約5,400名市民預約接種第一和第二劑科興，約17,500名市民預約接種第一和第二劑復必泰。前日共有8宗接種後送院個案，其中五人已出院， 兩人不遵從醫生勸告自行出院，分別是一名20歲女子，接種第一劑復必泰後出現左半身麻痹及暈眩，另一名50歲女子接種第一劑復必泰後出現疫苗敏感。