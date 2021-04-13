林鄭政府真的好打得，無論是抗疫，還是選舉，不是讓市民享有更多自由，而是對市民施加更多限制，一手製造疫苗氣泡，以是否打疫苗針分化市民、製造歧視，一手製造選舉泡沫，修法規管煽惑他人不投票、投白票以提升投票率、選舉公信力。可惜，氣泡也好，泡沫也罷，都是容易被篤爆的。沒有公信力的政府，再如何利誘威逼，再如何立規立法，都阻擋不了市民的如水抗爭。

林鄭政府把放寬堂食、蒲吧、外遊都與疫苗接種掛鈎，明顯是把業界擺上枱。食肆要查驗顧客打針紀錄，有侵犯私隱之嫌，也有代政府執法之嫌。一些食肆老闆更坦言，在疫苗副作用個案頻生情況下，無理由為延長營業時間要員工去承受風險。更乞人憎的是，林鄭政府早前強調不會強制市民使用安心出行App，如今反口了；以前號召市民接受免費檢測，如今不再提供，只想逼市民接種疫苗，真不知目的是防疫還是疫苗接種。

顯而易見的是，一個反口覆舌、無視主流民意的政府，何來公信力？林鄭月娥早前接受中國官媒新華社訪問時，抱怨香港人對政府信心不足，「你要他打針他不打，你要他檢疫他不去」。如今，疫苗氣泡能否形成、何時形成，尚難有定論，林鄭政府又更落力地製造選舉泡沫，泡沫上塗滿中共的色彩和口水。

急黨所急成唯一心願

今日將提交立法會首讀的新香港選舉安排，無論是選委會的分界、資審會的組成、立法會直選的分區和功能組別的劃分，都是方便中共直接、全面管治香港的安排，豈有港人置喙餘地？加上現時的立法會只是傀儡，就算三讀全票通過，或者像2013年習近平當選國家主席時有象徵民主的一票反對，又有何不同？只不過，如果近乎全票通過的選舉方案到頭來投票率暴跌，或者愛國愛黨的候選人得票率暴跌，豈不傷了黨的偉光正形象？

急黨之所急、為黨分憂，已是林鄭政府展示好打得能力的唯一心願。就今日提交立法會的新選舉條例草案而言，除了把全國人大常委會的決定搬字過紙、變成香港本地法例，唯一由林鄭政府作主的新增內容，就是列明任何人在選舉期間內藉公開活動煽惑他人不投票、投白票或廢票，即屬干犯非法行為，最高可判監三年。

曾國衞強調，此舉與選舉投票率無關，社會上有人意圖破壞選舉，令選舉公信力下降，修例是為了確保選舉不會被破壞及操縱。此地無銀三百両，不說也罷。而鄭若驊說，規管的行為包括三方面，向公眾作任何形式通訊，如向公眾播影片等；公眾觀察到其行徑，如在屋外掛條文煽惑投白票或廢票等；向公眾公佈或發放任何材料，如任何電子形式發佈。

可笑的是，中共港共至今仍不相信港人如水抗爭已毋須大台、毋須領袖、毋須公開號召，堪謂已臻心有靈犀一點通的境界，凡事都還在賴外國勢力、反中亂港頭目。然而，對港人不願使用有私隱被侵犯之虞的安心出行App、爆買被海關選擇執法的阿布泰國生活百貨，任港警再神通廣大也找不到鄭若驊所列舉的違法方式吧？

更可笑的是，林鄭月娥聲稱，尊重選民的選擇，不論是選擇一候選人、或不選擇一候選人，甚至是損壞選票，以不同行為「展示」其選擇；不過，如有人煽動選民集體做一些行為，則可能涉及破壞、操縱選舉並違法。請林鄭不要再食言、不要再拿法律的嚴肅性開玩笑：如有人煽動選民投票給愛國愛黨人士，則涉及破壤、操縱選舉並違法，請政府立即依法拉人判監。

古人云：「水能載舟，亦能覆舟。」港人的如水抗爭，不會因街頭抗爭、議會抗爭、國際抗爭的權利被剝奪而消失，不會因中共、港共的嚴堵死塞而消失。反而，林鄭政府在抗疫、選舉方面越逆民意而行，無異於越快積蓄足以覆舟的水。

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李平