立法會今日加開特別會議為《2021年完善選舉制度（綜合修訂）條例草案》進行首讀，配合政府從速落實選舉改制，以趕及今年9月及12月分別舉行選舉委員會及立法會選舉。北京主導修例下，民主派要參選增至1,500人的選委會關卡重重，而民主派過往選情佔優的專業界別在新制下改為團體票，多個界別民主派選委表明，業界對新制普遍反應冷淡，未必再會積極參選。

記者 何嘉瑤

人大改制的選委會，以「科技創新界」取代原有的「資訊科技界」，更將過往30席選舉產生辦法改為將一半議席由中國科學院、中國工程院香港院士「提名」產生，餘下15席則由團體票選舉產生。上屆資訊科技界屬民主派票倉，由「IT Vision」全取30席，其中民主黨單仲偕更以逾4,800票成為「票王」，正因初選案而還柙的元朗區議員王百羽當時亦取得逾4千張選票。

單仲偕：IT界對新制心灰意冷、無心戀戰

個人票改為團體票後，民主派料難再有搶灘機會，反而上屆敗選的建制派如數碼港董事楊全盛、香港資訊科技聯會會長邱達根等人，在新制下卻有資格由團體票問鼎選委會議席。單仲偕接受《蘋果》查詢時指，上屆「IT Vision」臨近選委會選舉時有埋班「雛形」，惟現時業界普遍對新制「心灰意冷、無心戀戰」，他認為，北京剝奪業界的個人票，改由「團體票」選舉產生，新遊戲方式明顯更有利於有組織的建制團體，料該15席均成建制派「囊中物」。單坦言，現時對選委會議席比過往「已經冇咁積極」，但最終會否參選仍是「never say never」。

社福界選委：就算入到去都冇咩可做到

原本由一人一票選舉產生的60席社會福利界亦同樣被刪個人票，除了議席大大減少一半，其中15席由當然委員出任、15席由團體選舉產生。上屆以「民福陣線」，奪得逾4,300票當選選委的明愛專上學院湯羅鳳賢社會科學院高級講師賴建國表示，陣線成員目前未有仔細討論選委會問題，但他指，普遍成員參選意欲偏低、冷淡，「出面有好多聲音都話，『唉，你哋玩晒佢啦』⋯⋯似乎係就算你入到去，都冇咩可以做到」。

賴建國坦言，未來難以預料進入體制內的發揮空間，「無謂入到去（選委會），好似多咗人為佢哋（建制）站台，好積極咁參與（選委會選舉）」，但賴重申，雖然立法會及選委會未必是他們的「戰場」，仍會致力在各平台為所關注的議題發聲。

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！