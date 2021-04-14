示威者前年9月在旺角警署外縱火堵路，事後一名年輕女咖啡師在現場附近一輛私家車上遇警截查，被指曾稱：「我頭先喺旺角警署出面X完差人，見到差人出嚟，驚咪走囉。」警方其後在她的背囊內搜出雷射筆。案件經審訊後，女咖啡師被裁定兩項縱火罪及一項暴動罪成，法官姚勳智今判她入獄四年半。散庭後，女被告男友大叫「好快過，我哋出嚟結婚！」被告含淚點頭回應；其父亦哭着大叫「政府無良呀！殘害青年呀！」旁聽支持者紛紛上前安慰二人，囚室內亦傳來被告的哭聲，庭內一片愁雲慘霧。

被告蕭樂婷（27歲）被裁定前年9月22日晚被旺角太子道西與彌敦道交界用火損毀他人財物及參與暴動共三罪罪成。

辯方求情指被告患有抑鬱和焦慮症，影響她對事物的判斷力，並較易衝動，需長期覆診。28封來自親友的求情信皆指被告有愛心、工作勤奮及樂於助人。辯方指被告對事件已感後悔；當晚事件非經周詳計劃，不屬大規模，被告非領導角色，示威者亦無衝擊警方防線或投擲汽油彈，而兩次縱火亦很快被救熄。

法官姚勳智判刑時接納事件非經詳細計劃，現場當日有近100人聚集，部份人手持磚頭，亦有人以雷射筆光束照射警員，警方多次發出警告。太子道西發生兩次縱火，被告有份以樹枝和紙皮助燃，對在場人士可造成非常嚴重的傷害，且道路交通受阻，被告參與情節嚴重，火種可隨時對在場人士造成危險，考慮後判她入獄4年半。

散庭時旁聽人士大叫「保重手足，4年半好快過」，男友則站起來大叫「好快過，等你出嚟我哋結婚！」被告父親則嚎哭，邊傷心流淚邊叫「政府無良呀！殘害青年呀！」並與女兒男友抱頭痛哭。其他旁聽人士亦忍不住落淚，安慰蕭父「佢頂得住嘅！」

去年底開設咖啡小店 因本案無奈結業

被告於去年11月在新界開設咖啡小店，得到臉書專頁「胡氏這一家」版主支持宣傳。至案件審訊後，定下裁決日期，被告於臉書留言指由於律師提醒要作最壞打算，決定結束小店，並透露忐忑不安的心聲。

及至上月底被告罪成還柙後不久，她透過臉書透露還柙待判的心情，「我深信刑期過後等待我既係美好既將來，而外界既大家我都確信你地既努力，我地係有目共睹 你地等我」，她又多謝一班旁聽師及送車師，「佢地一架都唔放過既精神，真係帶比我地呢班徬徨無助既人溫暖，多謝你地」。

【案件編號：DCCC234/20】

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