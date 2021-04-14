保安局今日回覆立法會特別財委會的書面質詢，進一步披露「反送中」運動多項數據。根據文件，由2019年6月至今年2月，已錄得逾萬人被捕，當中更多達1,700多人為18歲以下人士，惟僅得22人經警司警誡後獲釋放。此外，反送中運動中，共有629名警員受傷，3,800名警員或其家屬被「起底」；而警方針對反送中而設的「篤灰」熱線，截至今年2月共接獲近125萬條報料。

2,202名大專生被捕

根據保安局文件，由2019年6月9日至今年2月28日，共有10,242人因反送中運動被捕，年齡介乎11至84歲，涉及控罪包括「參與暴動」、「非法集結」及「藏有攻擊性武器」等，當中有50人獲撤銷控罪，186人審訊後無罪釋放。被捕者中，有2,521人已經或正進行司法程序，當中883人須承擔法律後果，包括614人被定罪、261人須簽保守行為、4人被判照顧或保護令，以及4人因藐視法庭經民事程序被處罰。

因反送中運動被捕的18歲以下人士共有1,752人，其中僅22人經警司警誡後被釋放，462人已經或正進行司法程序，當中209人須承擔法律後果，包括115人被定罪、90人須簽保守行為，以及4人被判照顧或保護令。

此外，在逾萬名反送中被捕者中，有3,998人報稱是學生，包括2,202名大專院校學生，當中有573人已經或正進行司法程序，涉及控罪包括「參與暴動」及「非法集結」等。

629警處理反送中受傷

因處理反送中運動而受傷的警員數字，由2019年6月至2020年10月，共有629人受傷，當中有560人屬輕傷毋須住院，69人需住院。受傷人數最多為2019年8月、10月及11月，分別有104、99及121人受傷，及後數字逐步回落，至去年10月僅有一人受輕傷，此後再無與反送中運動有關的新受傷個案。

此外，截至今年2月28日，共有逾3,800名警務人員及其親友，個人資料於網上或社交媒體被公開。警方為應付警員被「起底」，於2019年6月起設立24小時「舉報網絡欺凌警務人員」熱線。

反送中「篤灰熱線」年半接約125萬報料

警方於2019年，因應反送中運動設立的「反暴力報料熱線」，由2019年10月至今年2月，共接獲逾120萬條由市民提供的訊息，當中以2019年11月最多，收到近50萬條訊息，及後按月下降，至今年2月跌至最低位，僅有約7,700條訊息。警方以涉及行動細節為由，拒絕透露據報料作出的拘捕、檢控及定罪數字，但表示會分析及跟進所有收到的訊息。

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