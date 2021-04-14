警方去年共發出多達270萬張俗稱「牛肉乾」的違例泊車定額罰款通知書，較2019年大增九成，亦較2018年增加33.6%。而去年發出「牛肉乾」中，有近四成為「電子告票」。

警方回覆立法會財委會提問披露，警方去年共發出約270萬張「牛肉乾」，較2019年大增九成，亦較2018年增加33.6%。而去年共發出106.88萬張為「電子告票」，比率為39.47%。

以警區劃分，發出最多「牛肉乾」為西九龍，有約63萬張，其次為港島區，有59.92萬張；新界南則有51.28萬張，東九龍則發出48.99萬張，新界北為47.43萬張。

另外，去年警方在全港就超速駕駛執法共有24.60萬宗，當中新界南佔最多，有約8萬宗。

交通違例罰款預算收入破10億創新高

預算案早前披露，2020/21年度年政府因交通違例定額罰款所得收入的修訂預算多達8.98億元，較原來預算的6.7億元多32%。而本年度的相關預算收入更突破10億，至10.24億元新高。

警方指，警隊現時約有800套發出「電子告票」的裝置，並計劃建立全新電子交通執法系統，預計2023年第一季可推出首階段服務，2024年1月全面投入服務。

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