蒙面休班警前年11月在居住的警察宿舍外巡視，截查一對年輕男女，稱在兩人身上搜出高濃度腐蝕液體、思疑漂白錠及無線電通訊器等。兩男女被控管有攻擊性武器等三罪，裁判官黃士翔今裁決時指，兩名休班警對截停位置及情況的證供均有矛盾，控方無法證實涉案物件是從被告身上搜出，裁定所有罪名不成立。散庭後女被告與朋友相擁，喜極而泣；男被告則向其代表大狀劉偉聰遞上一支飲品，微笑着謂：「劉大狀，多謝你。」

案件今在西九龍裁判法院裁決，被告為案發時年僅17歲冼姓中五男生，及在英國大學攻讀法律學位課程的女學生湯嘉欣（20歲）。控罪指他們於前年11月18日，在葵涌葵馥苑外巴士站管有一支高濃度腐蝕液體及一片思疑漂白錠，意圖作非法用途。冼另被控無牌管有對講機。

休班警就截查位置及情況證供有矛盾

黃官今裁決時指出，負責截查被告的偵輯警員吳太盛及警長林金池的證供有多處矛盾。吳聲稱在貼近葵馥苑警察宿舍閘口看守，惟林卻稱當日與吳在花槽煙灰缸位置駐守，兩位置相距甚遠，煙灰缸位置更觀察不了閘外情況。林其後改稱他當時在玩手機，不知吳的位置，黃官不接納有關說法。

針對截查的位置和情況，吳自言先在馬路中央截停男被告，見狀逃跑的女被告則由林追截；惟林卻稱他們是同時截停兩被告。吳亦強調自己只負責搜查男被告，沒留意林如何搜查被告，但林卻稱當時吳曾負責看守兩人。

未施警誡便查問 供詞記事冊亦未有紀錄

及後到場的警員於聆訊時供稱，他曾問男被告：「背囊係咪你㗎？」男被告答：「係嘅，係我嘅。」惟黃官質疑，先不論這是沒警誡下的查問，警員記事冊及證人供詞亦沒記錄有關招認，法庭若依賴有關招認，定罪並不穩妥。黃官最後指，由於不能依賴所有控方證人的供詞，控方無法證明涉案載有高濃度腐蝕液體的紅酒樽及通訊器是從被告身上搜出，裁定兩被告面對的三項控罪罪名不成立。

早前聆訊期間，警員吳太盛曾指當時因懷疑酒樽是汽油彈，所以做了個測試，但自認用了「愚蠢方法」，解釋謂：「我倒咗少少出嚟，試用煙仔（燃）點，我只係想測試下佢會唔會著（火）。」

【案件編號：WKCC4307/19】

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