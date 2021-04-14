職訓局青年書院女生陳彥霖離世8個月當天，警方在青年書院附近商場截查19歲青年，在他的銀包內搜出一把黑色卡片摺刀。青年被控在公眾地方管有攻擊性武器，案件今於觀塘裁判法院開審，惟出庭作供的警員對控方提問一時支吾以對，一時低頭沉思，更謂「太耐，好難答到你」，檢控官不禁加重語氣喝斥指「警員，你依家作緊供嘅，大佬！」

控罪指，被告梁竣傑（19歲）於去年5月22日，在將軍澳彩明商場266號舖魚池拾捌外管有一把卡片型摺刀。控辯雙方承認事實指，警員於當日下午四時許以藏有攻擊性武器拘捕被告，當時被告表示：「幾年前買的，用過，之後放在銀包冇用過，唔記得拎返出來。」

稱給被告5分鐘證明身份 惟截查拘捕僅1分鐘

駐守東九龍衝鋒隊第一隊的警員23997李梓陽供稱，當日見被告左手按著褲袋，見到警員即擬轉身離開，於是截查對方，並搜出涉案卡片刀，被告當時稱：「拎來露營用」。辯方盤問指，被告案發時戴着耳機及背着背囊，截停時被要求出示身份證，李表示不記得。

其後被告透過手機向李展示參加童軍時的照片，並解釋摺刀的用途，但李並沒有聽取解釋，只說「都唔似你嘅」；李庭上否認，並謂「我唔會咁樣同佢講」。

李續稱，當時要求被告提供文件證明，才能確信他的說法，亦曾給被告五分鐘時間找其他人證明身份。惟辯方質疑，由警誡至拘捕被告並將他帶上警車，歷時只有短短一分鐘，問何來有五分鐘；李解釋指可能自己的手錶與對方手機時間有差距，他記得是看完相片後才施警誡。

警員作供：唔記得、答唔到你、唔知去咗邊

將軍澳刑事調查隊警員1355張展宏應辯方傳召出庭作供，辯方首先問他的書面供詞是否有需要作出修改，張稱只需修改某處的時間；辯方再問是否還有其他地方需要修改，張答「暫時睇唔到」。辯方指出，張在口供中聲稱拍攝了6張相片，但控方只提供了5張，張稱已記不起。

辯方續指，張當日曾參與搜屋，惟呈堂文件卻不見有被告簽署的書面同意書，張稱可能記載於警員記事冊內，然後應辯方要求即時翻閱，惟不得要領。張其後解釋「唔記得、答唔到你、唔知去咗邊。」

控方其後要求張澄清辯方所指的消失相片，問究竟是6張還是5張，張支吾以對，又低頭沉思，然後一邊翻閱相冊一邊說：「相片簿唔係我整，太耐，好難答到你」，檢控官按捺不住，加重語氣喝斥「警員，你而家作緊供嘅，大佬！」

控方另追問搜屋同意書，張回應：「因為太耐，可能其他同事記事冊有寫，點解冇提堂，答唔到」；檢控官再問他可曾有處理，張稱：「太耐，冇乜印象，可能唔係我處理。」

被告自中一起加入童軍

案件被裁定表證成立，被告自辯透露，自中一起已加入童軍，及至考文憑試便沒有再玩。涉案的卡片刀是他多年前在西九龍中心一間格仔舖購入，方便露營時使用，與其他卡片放在銀包內格。

辯方向法庭呈上被告當日相約友人的通訊紀錄。被告稱案發時途經商場回家，其後遭警員截停，搜出證物後即被警員圍住，他向警員展示童軍相片並解釋卡片刀的用途，惟對方不信；他於是再找另一位童軍同學將他穿著童軍服裝的相片，透過WhatsApp傳送給他，惟警員仍然不相信，之後他被帶返警署。聆訊繼續。

【案件編號：KTCC2144/20】

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