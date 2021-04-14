由特首林鄭月娥擔任總領袖的香港童軍總會，在短短半個月遭《蘋果》兩度揭發在童軍中心舉辦大型聚會，甚至「造數」大搞百人宴會。《蘋果》獲悉，童軍總會原計劃下周日將在尖沙嘴童軍中心再辦大型聚會，但記者昨致函查詢後，童軍總會即日向童軍成員表示活動改期。

多名早前捲入「飯聚」風波人士將獲獎

《蘋果》獲悉，香港童軍總會原計劃於周日（18日），在尖沙嘴香港童軍中心的龍堡賓館胡應湘堂再辦大型活動，參加人數多達過百人。據了解，活動原訂於去年12月6日舉行，名為「香港童軍日2020」，並會頒發該年童軍獎勵，包括多個級別勳章和獎章。惟因當時疫情急劇惡化，活動臨時取消，延至周日舉行。

根據童軍總會早前公佈的名單，獲獎人包括擔任童軍總會副贊助人終審法院非常任法官陳兆愷。多名早前捲入「飯聚」風波的人，包括上月被指曾參加「行政人員高級訓練班」畢業活動的城市大學協理副校長（中國大陸事務）羅璇，以至上周六獲辦「榮休飯聚」慶祝的前九龍地域副地域總監（常務）余煥懷，亦將獲頒獎。

《蘋果》查詢當日童軍總會突改期

《蘋果》昨就下周日的活動向香港童軍總會查詢，總會同日即在官網公佈，原訂該日舉行的「童軍獎勵頒授儀式」將改期。

香港童軍總會在官網上稱，原已按政府的防疫規定及法例要求作出安排，並因應疫情最新發展，正考慮由5月份開始分階段恢復所有童軍活動。但會方決定待全體活動恢復正常後，再安排有關頒獎儀式。

香港童軍總會今午回覆《蘋果》查詢，內容則與官網告示相若。

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