【本報訊】有補習教師利用家長「望子成龍」心態，在網上以「求學不是求分數係自欺欺人」兜售僅供教師使用的盜版小學試題，價錢由100至600元不等。海關上周搜查四間住宅及西營盤一間補習社，拘捕補習教師在內男人，撿獲超過5.9萬個懷疑盜版電子小學試題庫檔案，為歷年最大宗，正追查試題來源。

被捕一男四女（39至55歲），包括補習教師、家庭主婦及無業人士。涉案的試題庫主要是中文、英文、數學及常識科，現時有十多間出版社出版小學教科書、教師專用書及電子試題庫，供本港500多間小學的教師使用，其中每間出版社每科會準備約一萬條試題及答案供教師參考，學校每年付費取用。出版社亦會製作學校教師專用書及相關電子試題庫作教育用途，包括模擬試題、建議答案，此等教材試題只有學校、老師出版社所有，不會公開發售。

要買家出示書單避海關

去年年底海關收到版權持有人投訴，發現有人在網上社交平台兜售試題，利用家長「望子成龍」心態，以「把握時間」、「要追成績」、「求學不是求分數係自欺欺人」等字眼吸引家長購買，推銷一系列小學呈分試、測驗、考試必備的試題，收取100至600元。

海關指，被捕人士涉嫌於家長群組、社交平台招客，透過談論子女讀書情況、校內成績等話題與其他家長混熟，海關曾放蛇進行網上試買，過程中賣家表現謹慎，要求家長以私訊方式聯絡，並提供子女的學校名稱，甚至出示書單作證，企圖逃避海關追查。

海關稱採用大數據分析鎖定目標人物，上周四突擊搜查西營盤、沙田、粉嶺、將軍澳多個住宅單位，及西營盤一間補習社，撿獲五部電腦、四部平板電腦、一批外置記憶體、七部手機及一批懷疑盜版補習教材，包括逾5.9萬個懷疑盜版電子小學試題庫檔案。

海關估計武肺疫情下學校長期停課，但部份考試如高年級呈分試仍繼續，估計家長緊張子女學業，購買盜版試題操練。

教協副會長葉建源解釋，這些試題庫類似輔助教學材料，讓教師選擇使用，協助教學，版權屬於出版社，他懷疑有權接觸到這些試題庫人士無視版權，轉售予家長圖利。