染有毒癮的男子2013年向友人淋潑火酒後點火，令友人傷重死亡。他翌年受審後謀殺罪成，一度上訴成功，但去年重審後再度被裁定干犯謀殺。他第二度上訴，上訴庭再判他得直，直接改判他嚴重疏忽誤殺罪成，判監12年。

案情指被告魏漢光（約50歲）與死者鄭港生（57歲）相識30年，稱對方為「大佬」。2013年6月12日，被告在九龍城某單位無故燒死死者。被告辯稱是意外，警誡下供稱打算用火酒清潔衣車，不慎潑到坐在椅子的死者身上，令正在吸煙的死者起火。審訊時被告則說，他把火酒潑到死者周圍地上，他準備清理時決定吸一吸冰毒，點火引致起火警。

上訴庭今頒判詞，指首次審訊的法官沒有引導陪審團考慮疏忽誤殺的裁決選項，重審法官雖然有就誤殺罪作指引，但將定罪前提侷限於被告「故意」淋潑火酒，可是被告一直都說是意外淋潑。上訴庭指無論是故意還是意外淋潑，被告都是置死者於險境，最終令傷害成真，「故意」一語限制了陪審團的選擇，定罪應該撤銷。

判詞又指，證供顯示被告和死者是數十年好友，感情要好，案發後也是被告報警，加上被告有吸毒背景，如此案情只有狹窄基礎去裁定謀殺罪成立。

判刑方面，本案沒有可類比的案例，上訴庭指死者全身駭人地七成燒傷，被告在住宅大廈引發火警極之危險，必須阻嚇。被告吸毒並非求情理由，如果他真的是點火吸冰引致命案，反而要加刑。

【案件編號：CACC32/19】

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！