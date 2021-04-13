【本報訊】患有過度活躍症及專注力不足的18歲男生，前年11.11三罷首天被警方搜出藏有彈簧刀，經審訊後被裁定管有違禁武器罪成，裁判官香淑嫻最初准他簽保守行為，未幾卻自言或遭辯方誤導，主動提出覆核刑期，改判男生入更生中心。男生昨向高等法院就定罪及刑罰提上訴，遭法官潘敏琦駁回；他即場申請上訴至終審法院的證書，再遭潘官拒絕頒發，潘官亦不批准他保釋等候向終院上訴。

代表上訴人吳銘揚（圖）的大律師郭憬憲陳詞指，彈簧刀在日常生活中容易買到，潘官卻認為常見不代表一定會買，「我就冇呢啲刀嘞」。郭又指未必每個人都可判斷彈簧刀屬違禁武器，吳被截查時，警方只問他知否刀有何用，非問他刀子是否屬他所有。

官不准保釋等候上訴

法官潘敏琦隨即反駁，若彈簧刀不屬男生所有，即時反應一般會反問：「乜嚟㗎？點解會喺我袋度？」但被告卻答「用嚟生火」。郭回應稱，不能單單根據吳的答案便「斷估」他知情管有。

刑期方面，郭憬憲指吳被關押16天已足夠，望法庭考慮有條件釋放。吳現為議員助理，更生中心的考慮已經淡化。

潘官重申，上訴庭已講明要綜合考慮案發時的社會事件，吳藏有的彈簧刀一旦落入他人手中，或造成嚴重後果，駁回定罪和判刑上訴。

郭其後為上訴人提出上訴至終院，惟潘官認為其法律觀點早已確立和被運用，不接納申請；亦不批准他保釋等候向終院上訴。

案件編號：HCMA197/20