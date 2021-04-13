【本報訊】47名民主派人士因參加初選被控違反國安法串謀顛覆政權罪，至今有11人獲准保釋，其餘36人未審先囚，當中最少12人如重犯般被還押在赤柱監獄。一眾親朋前往探望，林卓廷被友人發現臉黃肌瘦吃不飽；朱凱廸在獄中積極養生和操練身體；岑子杰則向一眾「寫信師」致謝。

北區區議員林子琼日前到赤柱監獄探望林卓廷，她在facebook發文指「（林卓廷）白頭髮多咗，臉色黃咗，瘦咗好多。問多兩句，先講其實食唔飽，仲要做運動，所以瘦咗咁多」。文中更表示，當提及家人、同事和支持者時，林卓廷忍不住落淚。

郭家麒太太及張超雄昨先後到達赤柱監獄探望郭家麒，張超雄指，「佢（郭家麒）都覺得辛苦，被剝奪自由唔係好事，唔容易度過，大家都喺度捱，不過精神都好好」。

患飛蚊症 朱凱廸練「拍打功」

朱凱廸的fb團隊集合多封家書交代其獄中生活。朱提到已獲准看眼科醫生，確定視網膜沒有脫落或病變，只有飛蚊症。他積極養生和操練身體，除了九式瑜伽外，還有跑步和掌上壓的訓練，更不忘鑽研日前收到的「自療法：五大功法演練圖解」小冊子，每天練習由頭到腳拍打六位的「拍打功」。閒時他會教授囚友英文，一對一地教拼音和做閱讀理解。

還柙荔枝角收押所的岑子杰，其fb專頁發文感謝一眾「寫信師」，特別當中一位「銀髮婆婆」讓他十分感動，因她識字不多，但為了支持一眾政治犯，每天請朋友指導她寫信，只為向一眾在囚者送暖。

「阿牛」曾健成昨到赤柱監獄探望網台主持「傑斯」尹耀昇，「佢（尹耀昇）未審先囚，相當難受。𠵱家無了期押後（審訊），又唔畀擔保，用國安法好嚴重指控，長期軟禁」。