港府為配合中共閹割香港選舉制度，疑企圖阻止選民集體投白票或不投票，惟政制及內地事務局局長曾國衞早前在記者會上提及，選民可自行取消選民資格。《蘋果》翻查選舉事務處文件，顯示選民可隨時提出撤銷選民登記申請，只需到選民登記部申請或作書面申請即可；而在確認核實及生效前，選民可自行決定是否在投票日投票，撤銷選民登記後也可再重新登記。

撤銷登記申請可親身或郵寄電郵辦理

根據選舉事務處網站的文件指，已登記選民可以隨時提出撤銷選民登記的申請，而申請撤銷選民登記沒有指明的表格，有意者可到選民登記部辦理申請，或以郵寄或電郵方式作書面申請。選舉事務處收到後會聯絡有關選民，及要求該選民填妥撤銷選民登記回條，並於指定限期前填妥及交回確認，否則申請將不獲處理。

選民提出撤銷選民登記後，有關申請不會即時生效；經完成核實後，該選民的姓名才會被納入該選民登記周期的「取消登記名單」。

如申請未完成仍保留在該年度登記冊 可自行決定是否投票

文件續指，若選舉事務處未能在上述周期內完成撤銷登記申請的核實程序，有關選民的姓名會保留在該年度的臨時選民登記冊上，如其登記沒有在該年度被刪除，該選民可自行決定是否在投票日投票；但在現行正式選民登記冊失效前，選民仍可在選舉中投票，而撤銷選民登記後又可再次登記，但需要為「年滿18歲，通常在港居住的香港永久性居民」。

林鄭：行為觸及「破壞」或「操縱」選舉屬違法

特首林鄭月娥在昨（13日）行會前提及，政府不會規管投票選擇，但若有人於選舉期間組織或煽動選民集體做「某些」行為，觸及「破壞」或「操縱」選舉的行為則屬違法。至於呼籲放棄選民資格會否跌入「煽惑」陷阱，《蘋果》正向律政司查詢。

《蘋果》亦向選舉事務處查詢，有關每年申請取消選民資格的數字，正等候回覆。

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