警務處於新一年度財政預算獲撥款4.13億元，用於購置和更換警隊特別用途車輛，金額較上年度修訂預算大增1.79倍。警方回覆立法會財委會提問時披露，有關撥款涉及596輛特別用途車輛，其中新置車輛包括大型客貨車、大型電單車、越野車和高性能中型房車；同時會更換68架機動部隊巴士、55架大型警察客貨車、48架大型電單車等。

將更換及購置596輛車

警方回覆立法會查詢時指，為數4.13億元的「警隊特別用途車輛」撥款，會用於更換及購置596輛特別用途車輛，包括新置7架大型警察客貨車、4架大型警察電單車、2架越野車和2架高性能中型房車。

撥款亦會用於更換68架機動部隊巴士、55架大型警察客貨車、48架大型警察電單車、32架大型警察旅行車、3架小型警察巡邏車、2架要員保護房車、2架大型房車（特別職務）和一架越野車。

主要用作巡邏及要員保護等

其餘涉及車輛則於今個財政年度前已獲撥款，包括新置3架俗稱「水炮車」的人群管理特別用途車和64架多用途警察載客車，及更換4架裝甲戰術截擊車等。

警方指，有關特別用途車輛主要是用於巡邏、交通執勤、要員保護、應付緊急召喚、接載人員和其他特別行動等工作，車輛使用年期平均大約為7至8年。警方於去年預算案亦提出更換6架裝甲車，每架預算為1,277.6萬元。警方預計裝甲車將於2023年投入服務。

8艘多重任務截擊艇已服役

至於警方過往曾撥款購置水警輪，8艘多重任務截擊艇已投入服務，2艘后海灣氣墊船和1艘高速追截訓練艇亦已付運到港，10艘后海灣高速小艇亦預計於今年第二季度至第四季度分批付運，5艘高速追截艇則於2022年第三季度起分批付運。

其餘警輪則預計於2024年或以後付運，包括12艘多功能巡邏船隻、2艘流動應變及指揮平台、11艘分區後勤支援警輪、7艘近岸巡邏警輪、6艘近岸巡邏艇及1艘警察行動平台。

消防2.17億撥款購419架救護車

而本年度預算案中，消防處有關市鎮救護車的2.17億元撥款，則涉及419架車輛，包括405架救護車、2架救護吉普車和12架輕型救護車。消防處亦已購置1艘快速救援船和1艘滅火輪，預計分別於今年11月和明年第3季交付香港。

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