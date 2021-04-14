原定今年第三季通車的屯馬綫全綫，港鐵公佈將會4至6月的凌晨、非行車時段，進行6至8次的全綫列車測試。因下月2日的測試需較長時間，西鐵綫及屯馬綫一期當日首班車會延遲至早上7時半開出，港鐵屆時會安排10條免費接駁巴士綫行駛屯馬綫、西鐵綫各站。乘客於大圍及南昌等10個指定港鐵站岀閘，轉乘接駁巴士，上一程車費為免費；若乘接駁巴士於指定車站落車，下一程八達通車費同樣豁免。港鐵工程處總經理周蘇鴻表示，完成上述測試後，仍待政府部門審批，仍維持屯馬綫全綫第三季通車目標。至於沙中綫過海段能否於明年首季通車，他則再「鬆口」，稱現時正檢視工程安排，並形容充滿挑戰，將會適時公佈目標通車時間，未有重提過海段明年首季通車的目標。

港鐵將提供10條巴士綫行駛屯馬綫及西鐵綫各站

港鐵工程處總經理周蘇鴻表示，將於4月至6月凌晨非行車時間，進行6至8次的全綫測試，現時已安排6次測試；港鐵會視乎情況，或再於5月中至6月中額外2晚測試。他指出，下月2日凌晨測試會模擬屯馬綫全綫通車後的繁忙及非繁忙的行車情況，將有50架列車參與，需較長測試時間，故當日須延遲服務時間，首班車將押後至早上7時半。他續說，已考慮對公眾的影響，故特別將該次測試編配於公眾假期的凌晨進行以減低影響。

車務營運總管黃琨暐提到，屆時港鐵會提供10條巴士綫行駛屯馬綫、西鐵綫各站，包括7條行走高速公路的特快線，如元朗、天水圍至青衣站的路線；3條則為沿站停路線，覆蓋西鐵綫及屯馬綫一期沿綫各車站。

他提到，凌晨5時15分開始提供免費接駁巴士服務，班次預計為每2至10分鐘一班，屆時會有250輛巴士行走上述10條接駁路線，並安排約300職員協助當日安排，免費接駁巴士的服務將會於鐵路服務恢復後的30分鐘後便停止。他指，特別設計的跨區特快路線將行走高速公路，以縮短行車時間。

10指定車站岀閘轉乘接駁巴士可豁免上一程車費

他指出，乘客於美孚、大圍、南昌及紅磡站等10個指定車站岀閘，並轉乘接駁巴士，上一程車費則可豁免。另外，如在上述10個指定車站的免費接駁巴士落車，並於指定的八達通閱讀器拍卡後，下一程的八達通車費亦為免費。不過，使用都會票或單程票的乘客，在接駁下一程的車費則不會獲豁免。

他續說，已與運輸署溝通協調，其他專營巴士公司屆時會加強服務，並稱接駁巴士服務可能會受路面情況等因素影響，行車時間會較鐵路長，籲乘客提早出門。他提到，已備有應變計劃，如有任何車務情況將會盡早通知乘客。

未回應沙中綫是否放棄明年首季通車目標

被問到屯馬綫全綫通車日期，周蘇鴻指完成上述測試後，仍待政府部門審批，仍維持第三季通車目標。至於沙中綫過海段能否明年首季通車，他則稱現時正檢視進度安排，形容充滿挑戰，將會適時公佈通車日期。當追問他是否放棄明年首季通車目標，他則沒有回應。

原稱為「沙中綫」的屯馬綫全長56公里，連接馬鞍山綫及西鐵綫，一共27個車站。首期的顯徑站、鑽石山站擴建部份和啟德站已於去年2月通車，第二期則為宋皇臺站、土瓜灣站、何文田站的沙中綫新月台，以及紅磡站擴建部份。

屯馬綫全綫及沙中綫過海段，原定分別於2019年及今年通車，惟工程期間接連爆出多宗醜聞，包括紅磡站的月台層版被揭有鋼筋被剪短、會展站被揭缺失大量工程文件等，最終紅磡站要進行額外工程補救，令通車目標一拖再拖。

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