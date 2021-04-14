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屯馬綫5月2日凌晨測試 首班車延至7:30am開 港鐵設10免費接駁巴士綫補鑊

51分鐘前
屯馬綫5月2日的測試因需較長時間，西鐵綫及屯馬綫一期當日首班車會延長至早上7時半開出，港鐵屆時安排10條免費接駁巴士綫行駛屯馬綫、西鐵綫各站。本報記者攝

原定今年第三季通車的屯馬綫全綫，港鐵公佈將會4至6月的凌晨、非行車時段，進行6至8次的全綫列車測試。因下月2日的測試需較長時間，西鐵綫及屯馬綫一期當日首班車會延遲至早上7時半開出，港鐵屆時會安排10條免費接駁巴士綫行駛屯馬綫、西鐵綫各站。乘客於大圍及南昌等10個指定港鐵站岀閘，轉乘接駁巴士，上一程車費為免費；若乘接駁巴士於指定車站落車，下一程八達通車費同樣豁免。港鐵工程處總經理周蘇鴻表示，完成上述測試後，仍待政府部門審批，仍維持屯馬綫全綫第三季通車目標。至於沙中綫過海段能否於明年首季通車，他則再「鬆口」，稱現時正檢視工程安排，並形容充滿挑戰，將會適時公佈目標通車時間，未有重提過海段明年首季通車的目標。

港鐵將提供10條巴士綫行駛屯馬綫及西鐵綫各站

港鐵工程處總經理周蘇鴻表示，將於4月至6月凌晨非行車時間，進行6至8次的全綫測試，現時已安排6次測試；港鐵會視乎情況，或再於5月中至6月中額外2晚測試。他指出，下月2日凌晨測試會模擬屯馬綫全綫通車後的繁忙及非繁忙的行車情況，將有50架列車參與，需較長測試時間，故當日須延遲服務時間，首班車將押後至早上7時半。他續說，已考慮對公眾的影響，故特別將該次測試編配於公眾假期的凌晨進行以減低影響。

車務營運總管黃琨暐提到，屆時港鐵會提供10條巴士綫行駛屯馬綫、西鐵綫各站，包括7條行走高速公路的特快線，如元朗、天水圍至青衣站的路線；3條則為沿站停路線，覆蓋西鐵綫及屯馬綫一期沿綫各車站。

他提到，凌晨5時15分開始提供免費接駁巴士服務，班次預計為每2至10分鐘一班，屆時會有250輛巴士行走上述10條接駁路線，並安排約300職員協助當日安排，免費接駁巴士的服務將會於鐵路服務恢復後的30分鐘後便停止。他指，特別設計的跨區特快路線將行走高速公路，以縮短行車時間。

10指定車站岀閘轉乘接駁巴士可豁免上一程車費

他指出，乘客於美孚、大圍、南昌及紅磡站等10個指定車站岀閘，並轉乘接駁巴士，上一程車費則可豁免。另外，如在上述10個指定車站的免費接駁巴士落車，並於指定的八達通閱讀器拍卡後，下一程的八達通車費亦為免費。不過，使用都會票或單程票的乘客，在接駁下一程的車費則不會獲豁免。

他續說，已與運輸署溝通協調，其他專營巴士公司屆時會加強服務，並稱接駁巴士服務可能會受路面情況等因素影響，行車時間會較鐵路長，籲乘客提早出門。他提到，已備有應變計劃，如有任何車務情況將會盡早通知乘客。

未回應沙中綫是否放棄明年首季通車目標

被問到屯馬綫全綫通車日期，周蘇鴻指完成上述測試後，仍待政府部門審批，仍維持第三季通車目標。至於沙中綫過海段能否明年首季通車，他則稱現時正檢視進度安排，形容充滿挑戰，將會適時公佈通車日期。當追問他是否放棄明年首季通車目標，他則沒有回應。

原稱為「沙中綫」的屯馬綫全長56公里，連接馬鞍山綫及西鐵綫，一共27個車站。首期的顯徑站、鑽石山站擴建部份和啟德站已於去年2月通車，第二期則為宋皇臺站、土瓜灣站、何文田站的沙中綫新月台，以及紅磡站擴建部份。

屯馬綫全綫及沙中綫過海段，原定分別於2019年及今年通車，惟工程期間接連爆出多宗醜聞，包括紅磡站的月台層版被揭有鋼筋被剪短會展站被揭缺失大量工程文件等，最終紅磡站要進行額外工程補救，令通車目標一拖再拖。

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