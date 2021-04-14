香港在疫情下實施關口管制，新來港人士因此大減。根據入境處數字，2020年持單程證來港的人士僅錄得10,134人，相比2019年的39,060人急劇下降。入境處解釋指，單程證持有人一般只可經羅湖管制站入境香港，惟因疫情該口岸自去年2月起停運，故他們當時暫未能來港，處方目前亦暫未有重開計劃，但由去年6月8日起，已開放深圳灣管制站予單程證人士入境香港。

去年持單程證到港人士以女性居多

去年到港的一萬多名單程證人士中，以25至34歲及35至44歲人士居多，分別各有約2千人來港，當中以女性為多。類別方面，2020年「分隔少於10年的配偶及隨行子女」的單程證人士最多，共有7,369人，其次是來港與父母團聚，以及居留權證明書的持有人。

輸入內地人才計劃獲批人士減半 僅有6,874人

除新來港人士銳減外，透過輸入內地人才計劃來港的人士亦大幅減少，截至2020至2021年2月，透過計劃獲批來港的人士僅有6,874人，暫比2019至2020年度少約一半，當中以藝術或文化界別人士是「重災區」，由去年度的3,455人，暴跌至今年度暫錄得的97人。惟亦有部份行業人數在疫情下不跌反升，工程和建造界人士由去年度的655人，升近一倍至今年度的1,168人，商業和貿易、資訊科技界別亦錄得輕微上升。

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