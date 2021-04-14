港府去年3月起以抗疫為由實施「限聚令」，限制市民聚會人數，至今即使經歷疫情放緩，亦未曾取消。根據保安局提交予立法會特別財委會的文件，警方於2020年就「限聚令」及「口罩令」，共發出逾9,000張告票，以每張2,000元計算，在短短不足9個月內罰款金額已至少高達1,800萬。

保安局回覆特別財委會的質詢時披露，警方於2020年就「限聚令」及「口罩令」，共發出逾9,000張定額罰款通知書，以及逾4,200次口頭警告。違反禁令的告票罰款原定為2,000元，至去年12月再大幅上調至5,000元。若以原定2,000元罰款計算，去年所發出的9,000張告票，保守估計將至少涉及1,800萬元罰款。

51包機接回7,547港人 湖北省包機行動花費$1,454萬

因武漢肺炎疫情肆虐全球，港人無法出外旅行，甚至滯留在不同國家無法返港。保安局資料顯示，2020年港府共安排51班包機接回滯留在外的香港居民，包括193名日本鑽石公主號郵輪香港乘客、1,027名中國湖北省香港居民，以及6,327名在其他國家或地區的港人，總共有7,547人獲接回。其中於日本鑽石公主號及湖北省安排的接回行動，分別涉及626萬元及1,454萬元開支，出動多個政府部門人員，以及紀律部隊首長。

疫情下滯留外地港人求助數字倍增

此外，根據入境事務處「協助在外香港居民小組」接獲的在外港人求助數字，多種求助類別個案均大減，包括涉及「遺失旅行證件」的求助，由前年的2,846宗下跌至去年的603宗。惟因武漢肺炎疫情滯留在外的個案激增，在去年共接獲多達17,110宗，令2020年的整體求助數字比過去兩年均多出數倍，共錄得1,8511宗，2018年及2019年均僅錄得3千多宗。

至於在外港人求助的所在地區，過往主要來中國內地，而去年求助人則以身處印度居多，共有6,872宗個案，其次是中國的4,720宗，以及巴基斯坦的2,167宗。

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