【本報訊】政府提出防疫措施，要求食肆員工及顧客接種疫苗後方可放寬社交距離，但現時30歲以下人士未獲安排接種。有未滿30歲的區議員批評政府「帶頭歧視」，造成社會分化。有電台聽眾更直斥安排猶如種族隔離政策，歧視不打針者。

30歲以下未可打針

未滿30歲的油尖旺區議會議員李傲然批評政府帶頭歧視，造成社會分化，質疑政府希望社會盡快復原的說法，「我收到唔少未到30歲或非指定群組嘅居民反映，佢哋都想打疫苗，但未打得，佢哋嘅生命難道就不是生命嗎？」他認為政府有責任提供安全可靠和充足疫苗供市民揀選，「市民打唔打係一回事，但你唔可以唔提供呢個選擇，令不足30歲或唔係指定群組嘅人冇呢個選擇，會覺得被歧視，俾政府拋棄」。

電台節目聽眾陳先生說，即使他已打針，也不會支持疫苗氣泡措施，尤其對clean zone安排感到憤怒，「令人諗到嗰啲種族隔離政策，白人就一邊，有色人種就另一邊，畀特權打咗針嘅人，同一時間又歧視嗰啲冇打針嘅人，我覺得係好離譜做法」。

政府下月推出「來港易」，免除來港的內地人14日檢疫及不需接種疫苗，反觀在港的市民若要進入酒吧及卡啦OK等場所，就須打針。

電台節目聽眾吳先生批評對港人不公平，內地雲南都有爆疫，「如果佢哋嚟到香港去食肆，又唔需要檢疫又唔需要打針，如果隱性患者做成傳播鏈，又爆多次，我覺得呢個政府好過份！」

感染及傳染病專科醫生曾祈殷亦批評，「來港易」沒規定內地來港人士須打針，與疫苗氣泡甚至國策自相矛盾，「內地不停呼籲接種疫苗，你冇理由話唔使接種疫苗就可以嚟香港」。平機會昨日未能回答查詢。