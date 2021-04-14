教育局回覆立法會財委會答問時提及，2018年共處理47宗教師失德或專業失當行為 ，2019年上升至110宗，去年更飆升至163宗，當中只有98宗完成審理，7名教師被取消註冊，17名教師收譴責信，另有28名教師口頭提示及記錄在案。

兩年共取消12名教師註冊

教育局表示，自2019年6月中至2020年12月底，共接獲273宗涉及教師失德或專業失當行為的投訴，當中有269宗涉及社會事件，大致完成調查244宗個案，其中95宗不成立；而截至2021年2月底，在其餘的個案當中，局方已取消了2名教師的註冊，向28名教師發出譴責信及24 名教師發出書面警告，並指若再有失德行為，或考慮取消他們的註冊。教育局另向27名教師發出書面勸喻及向28名教師作出口頭提示，又透露部份個案有機會成立及正處理。

教育局續披露指，2019年至2020年，共取消了12名教師註冊，及拒絕了1名教師的註冊申請，主要涉及觸犯與性有關的罪行或欺詐罪行、嚴重的誠信問題或專業失德等。

教育局又指，學校可按校本機制向涉嫌專業失德的教師發出口頭或書面警告，甚至是將有關教師調離原來的職務、延遲其增薪日期、降職、解僱或即時解僱等。

6宗校園欺凌案成立 教局稱會對涉事教師採取行動

在2017/18至2019/20學年期間，教育局共接獲43宗有關校園欺凌的投訴及舉報個案，當中6宗經調查後確定個案成立或部份成立，學校已對涉事教師及學生採取紀律行動，教育局也對涉及專業失當的教師採取行動。至於有議員提出安裝閉路電視杜絕欺凌情況，教育局則再重申安裝未必能有效預防或減少校園欺凌。

教育局又不點名地提及全國政協副主席梁振英成立的「803基金」，指有組織就公開專業失德教師的姓名及相關資料申請司法覆核，稱現階段已進入司法程序，僅指在調查及跟進中均須遵守《個人資料（私隱）條例》。

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