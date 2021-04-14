觀塘裕民坊重建項目最後4個商戶未能與市建局達成共識，至今死守未離場。今早有多名戴頭盔的執達吏和保安人員到場收回其中屬於商戶羅榕帶的舖位，現場消息指羅目擊封舖過程後與市建局代表談判不果，情緒激動。其他商戶憂市建局陸續收舖。關注團體「活在觀塘」引述商戶指，市建局聲稱出了3次通知書，但他們只收到2封，質疑市建局偷步清場。

「裕發鮮果汁」七旬老闆娘與執達吏爭執後一度不適

據指今早大約10時許，大批戴頭盔的執達吏到現場封舖，目擊過程的另一名死守商戶許先生表示，見到羅的舖位被頭盔人員撬爛，再把舖位內的東西搬出來，在場的羅十分激動，後來與相信是市建局代表去另一處談判。他續指，同樣正在死守的「裕發鮮果汁」七旬老闆娘張太一度前往羅的舖位查看，其間與頭盔人士碰撞，被指控她打人，張太不忿被誣陷情緒波動，最終報警和召喚救護車。張太因心跳加速與暈眩在白車上休息，之後無恙，並無去醫院。

許生補充，今日會如常開舖，以免鐵閘被執達吏撬壞無法鎖舖。他引述執達吏指羅的舖位長期丟空所以被封，他慨嘆市建局以逐一擊破之法查封舖位，對此感到擔心。

關注團體質疑市建局偷步清場

協助商戶的關注團體「活在觀塘」負責人馮炳德指，羅榕帶年近70，舖位2年前有出租予租客，按市建局方案，其店舖位處後巷，賠償額先扣減2/3，出租舖位再扣1/3，未夠300呎又扣，估計羅只能獲約130萬元賠償。他指羅與市建局代表中午談判破裂，患長期病的他心情激動要回家休息。馮引述商戶指，市建局聲稱3月2日出通知書，第2次是3月尾，第3次是今天（4月14日），但死守的商戶們從未收過3月尾的通知書，按理收到第2封通知書時，他們可以向法庭申請暫緩清場令，馮指今日執達吏也無法出示3封信，質疑市建局偷步清場。

市建局回覆，裕民坊內仍有6個構築物的4名佔用人不肯遷出，依法庭裁決，今日收回4個佔用人中，由羅先生佔用的構築物。該局續稱，法庭執達主任今年3月初到訪舖位及向羅送交 「管有令狀」（收樓令）及「給佔用人遷出通知書」，要求他在今年3月9日前交還舖位；執達主任4月7日再訪上址， 並送交「管有令狀」及「給佔用人遷出通知書」的最後通告，要求他4月14日即今日前遷出。最後遷出通知期限屆滿後，今日執達吏按程序收回該個已無營業的違例構築物，內裡財物羅可聯絡市建局安排取回。

該局補充，4個佔用人所涉及的現金津貼120萬至最高600多萬，惟未能與他們達成搬遷共識，按法例佔用私人建築物的公用地方，該用途又違反地契，佔用人不會獲發補償或特惠津貼。市建局早前已向該4人發出最後書面通知，若仍然拒絕交出構築物，市建局將按法律程序收回舖位，屆時市建局將不會發放任何津貼。

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