【本報訊】三年前，本港發生一宗令人髮指的事，一對只得8歲及5歲的兄妹，被發現遭親父和繼母殘酷虐待，寒冬要睡地板、吃父母的殘羹剩飯充飢，被打罰企已屬等閒，更被當玩具拋上天花板撞頭，導致遍體鱗傷。天真可愛的妹妹遭虐待致死，兩名冷血父母卻不知悔改，受審時更將子女「魔童化」，稱他們瀨屎瀨尿不肯吃飯，除了講大話亦頑皮，昨在高院被陪審團一致裁定謀殺罪成，預計難逃判囚終身下場。本報訪問了夫婦的友人，原來兩人是透過交友程式搭上，友人難明他們為何能狠心下毒手，也無法理解生父為何會由說話陰聲細氣的人，變成兇殘暴戾的獸父。

審訊中三名被告，即女童Z及其胞兄X的生父、繼母及繼母的母親，不但未有為所犯的惡行懺悔，更一直將兩童說到難管難教像魔童。有熟識男被告（生父）及次被告（繼母）的朋友向本報透露二人由相識至案發的變化。

再婚後失耐性 與胞弟反目

男被告有兩段婚姻，第一段是跟兩童的生母，兩人在中學時已認識，但兩人的感情狀態並不穩定。前妻早前在庭上形容，男被告不是脾氣暴躁之人，即使憤怒亦不會指罵他人。自從男被告由搬運貨物轉至從事文職後，兩人感情轉差，因男被告經常到內地工作，她曾被自稱是其「契家姐」的陌生女人騷擾，男被告更經常於晚上躲進廚房與女性通電話。

及後她和男被告分居並搬離單位，次被告則遷入。自此她沒再到單位探望X及Z。前夫以孩子不想見她為由拒絕她見子女，她更收到兒子錄音稱：「我唔想見你。」

原本跟兒子和次被告同住的祖母，曾在庭上說孫女Ｚ討人喜歡，惟兒媳突然帶同Z及孫仔X搬走，自此她無法聯絡兒子。住在同一單住的胞弟則形容，兄長再婚後開始對子女失去耐性，他目擊兄長掌摑X致嘴角流血，兩兄弟因而口角，從此「冇傾過偈」。

男被告友人稱，男被告愛玩微信「附近的人」，因而認識第二任妻子（次被告），兩人同樣是失婚人士，「當時佢兩個都離咗婚，佢哋嘅仔女又讀同一間學校，咪一拍即合囉！」

其後友人與次被告在同一間個人護理店工作，開始稔熟。次被告的親女Ｙ是她跟前夫所生，當年奉女成婚，惟前夫爛賭，在Ｙ出生不久便離家，令她深受打擊。後來她跟男被告相戀再婚，形容是上天給她的禮物，不時炫耀「老公好錫我」，管接管送，慶幸找到好歸宿。

繼母巴辣： 生嘅唔教咪我教

不過好友形容，次被告為人「巴渣」、脾氣暴躁，對丈夫亦毫不留情，常為小事大發雷霆，工作時會在客人離開後，向同事數臭客人。

次被告亦不時在同事面前大吐湊仔苦水，指養育三個小朋友開支很大，更指摘死者即Z「好曳」、「成日唔聽話」，曾罰她跪地10幾分鐘、扭耳仔，亦曾用拖鞋打Z及其兄X的手板，「佢話生嘅唔教，咪我嚟教囉」。同事勸她「唔需要咁嚴」，但她只拋下一句：「一時火遮眼之嘛。」

好友也接觸過Z，形容她精靈活潑。有時被告收工後接子女放學經過，總會入店內與同事玩一會，活潑的Z每次都會問她索糖果。但他們一家自從2017年8月搬屋後，甚少帶孩子到店內。之後友人再見Z和X時，兩兄妹變得木無表情，Z更顯得沉默寡言。

被告兩夫婦育有三名孩子，其中兩名非繼母所出，好友坦言，次被告明顯親疏有別，待Ｙ如公主般「要乜有乜」，但對X和Z兩兄妹則另一種態度。出事前數天，好友在街上遇到次被告母親即第三被告，對方見她欲上前打招呼即扯住X走，她見X手腕對上有一道明顯瘀傷，X慌忙拉下手袖遮住。事後好友發短訊問次被告，次被告卻說：「佢俾門夾親呀！」沒料數日後驚聞Z被虐待至死的消息，她感到愕然和心痛。她形容男被告由斯文有禮、說話陰聲細氣的人，對於他變成兇殘暴戾、麻木不仁的獸父，感到驚訝。

另一名認識男被告10年的陳小姐透露，當年也是透過微信認識對方。陳在男被告再婚後在街上重遇，發現他身邊另一半換了次被告，「Z當時跟住男被告後面，我只係同佢（男被告）打咗個招呼，本身想問下近況，之後見到次被告眼神好惡」。她直言案件令他對男被告改觀，痛斥他「簡直係人渣」。