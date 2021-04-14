特首林鄭月娥日前公佈，要求食肆員工接種疫苗，並規定食客必須使用「安心出行」，才可放寬堂食時間及每桌人數上限，被轟帶頭製造「疫苗歧視」。政策宣佈後，即有食肆涉嫌強迫無接種疫苗的員工停工。經營酒樓婚宴的譽宴集團流出內部通告，內容表示員工必須在本月26日前完成第一針疫苗接種，並通報公司，否則29日起安排停工。

《蘋果》獲得該張印有譽宴集團標誌的內部通告，內容指因應政府近日公佈「疫苗氣泡」前提下可調整及放寬下一輪社交距離措施，第一階段要求所有食肆員工在本月26日前，必須完成第一針疫苗接種，並把接種紀錄經WhatsApp傳送到人力資源部存檔，否則有關員工將由4月29日起安排停工。

若持醫生證明不宜打針 仍須待政府公佈可否獲豁免

通告續指，若員工有醫生證明信，列明不適合接種疫苗，則可待政府最新消息公佈後視乎規定能否豁免接種。

通告亦坦言，自2019年6月社會事件起緊接爆發武漢肺炎，連串事件歷時超過22個月，集團仍處於嚴峻的經營困難，「只能無奈遵從政府的放寬社交距離措施，以及強制執行政府的最新政策要求」。

上月曾發盈喜

《蘋果》正向譽宴集團查詢，暫未回覆。譽宴集團（1483）今年3月曾發盈喜，預計扭虧為盈，純利介乎9,000萬至9,500萬元，2019年錄得7,490萬元虧損。譽宴指，轉賺主要由於完成出售中式酒樓業務，確認收益約7,000萬至7,500萬元，加上環境維護業務利潤增加了至少71.3%至4,900萬元。譽宴在去年4月以20萬元出售旗下中式酒樓連負債，不再經營中式酒樓及婚禮業務。

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