【本報訊】5歲女童Z遭虐待至死，法醫發現女童頭部、四肢及身軀共有133處新舊傷口，頭皮深層瘀傷致皮下出血。女童生父及繼母被控謀殺罪，繼母母親亦被控虐待女童及其8歲胞兄X。案件在高等法院審理廿多天，四女三男陪審員商議約14小時後，昨裁定生父及繼母雙雙謀殺罪成，繼母母親則兩項疏忽照顧罪成。審訊時曾以專家證人身份為本案出庭作供的港大感染及傳染病中心總監何栢良醫生，得悉裁決後回應，感嘆本案是不折不扣的人間慘案，悲傷女童生前沒人施援手，向女童致意：「公義得到彰顯的同時，希望你可以釋懷，早日安息。」

女童Z及男童X的生父及繼母（同為30歲）被控2017年8月至2018年1月謀殺Z。兩人另各被控一項殘暴對待兒童罪，被指虐待X及Z，兩人早於開審前已認罪。第三被告為繼母母親（57歲），被控四項虐兒罪，被指虐待X及Z，最終兩項疏忽照顧兒童罪成，兩項殘暴對待兒童罪脫。男被告得悉裁決時表現呆滯，次被告則一直低頭，其母則木無表情。所有被告須還柙候懲，今天求情，下周二判刑。

「悲傷的是沒有人施援手」

案件裁決後，何栢良於facebook引用《聖經》《箴言》經文謂：「不要為作惡的心懷不平，也不要嫉妒惡人；因為，惡人終不得善報；惡人的燈也必熄滅」。何續指：「5歲女童Z案件是一件不折不扣的人間慘案，兒童應該是未來的主人翁，卻不幸遭到長時間的虐待，最終死亡，悲傷的是期間沒有人施以援手。」何希望老師、鄰舍、醫護人員等要多加留意虐兒事件， 勿再「各家自掃門前雪」，在兒童有需要時及時施援，防止同類不幸事件再發生。他最後結語，希望女童早日安息。

根據控方指控，X及Z於舊居時生活愉快，得到關懷及照顧。惟兩童與生父及繼母搬離祖母寓所、遷進「哎吔外婆」即本案第三被告的單位後，開始遭虐打及體罰，亦沒有飽飯吃。控方指X及Z曾遭不同招數虐打，包括以藤條毆打數十次、掌摑至嘴角流血、寒冬睡地板、被綁罰站至天亮、只准吃父母的殘羹剩飯充飢等。

男被告及次被告更疑以遊戲之名大肆虐待兩童，美其名曰「飛高高」及「扮超人」，實是將兩童拋至天花板撞頭，又不斷搖晃他們，即使兩童哭喊尖叫也不停手。據法醫庭上指，女童頭皮深層瘀傷致皮下出血，相信她曾遭重複掌摑、拳打或硬物施襲，並在死前兩天內被拋上天花板撞頭達10次或以上。

次被告曾傳召精神科醫生作供指，指她案發期間患嚴重抑鬱症；但控方傳召的精神科醫生則供稱，次被告曾自言因照顧兒女而倍感壓力，醫生兩度會見她後並未診斷出她有任何精神病症狀。

代表男被告的大狀於陳詞時承認，男被告以錯誤方式管教兩童，但解釋他只是出於好意，又謂他只有中五學歷，不會曉得因未能及時帶Z求醫，會導致她免疫系統受損而死。據陪審團的裁決，反映不接納兩被告的說法。

第三被告被指從沒阻止兩夫婦施暴，亦明知兩童捱餓亦不理，也謁兩人寒冬瞓地板，另見他們遍體鱗傷亦拒絕帶兩童求醫。

案件編號：HCCC28/20

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