孩童的稚嫩與天真，總輕易觸動旁人，故此每當有虐兒個案出現，均廣受社會關注。尤其本案牽涉一名5歲女童之死，數年前事件被揭發時，全城悲慟。長達二十多天的審訊，昨天到達審判的終點，而早已被公眾定罪、在他人眼中不配為人父母的兩被告，毫無懸念下繼續還柙，等候漫長的懲罰。犯罪者已有定局，可是，悲劇中的倖存者又如何？

持續一個月的審訊，來旁聽的市民絡繹不絕。旁聽者談論的大多圍繞涉案父母的「罪行」，對二人的惡行甚為不齒，他們欲置身聆訊過程，添增茶餘飯後的話題，一有休假便來旁聽。審訊確實沒令人失望，當庭上披露兩被告談論責打兩兄妹的對話，充滿恨意及侮辱性的內容觸目驚心，旁聽席頻頻傳來私私竊語。當繼母出庭自辯時，一名旁聽女子更情緒激動，數次忍不住在公眾席以粗言穢語辱罵繼母，繼母曾以「臭×」稱呼女童，她用相同字眼罵回去。當控方向繼母提出犀利、針對性的問題時，旁聽者即神情亢奮。

醫生拒評論傷勢 冀父母反思

網民對事件關注的熱度亦不下於現場人士，留言充斥對兩被告的謾罵，望法官重判。可是，除了以輿論撻伐道德虧損者，及表達對受害人的心痛，整場審訊是否還有其他地方應聚焦？

控方專家證人、兒童科顧問醫生關日華在庭上講解女童傷勢時，不禁語帶哽咽。但當他於庭外被記者追問「你覺得（本案）最匪夷所思嘅傷勢係點」、「係咪你見過最嚴重嘅個案」時，堅拒作出評論，只多次強調，希望審訊能讓父母反思教導孩子的正確方式。

成年人與幼童的權力差距，除了從家庭蔓延至學校，更延伸至法庭上控辯雙方的角力。被傳召做證人，現時10歲的男童X和次被告親女、11歲的Ｙ，日後會如何看待他們指正父母的角色？記者問「X知唔知自己指正緊父母」，本案案件主管、高級督察譚婧珊答「你問我，我覺得10歲佢應該get唔到嘅，10歲點知上法庭係咩一回事」，她笑着反問「你諗吓自己10歲時係咩一回事」。

男童X作供緊張 顫抖吃紙巾

X於案發翌日錄取口供，控方引用該片段作證，但他仍需被傳召，透過視像接受辯方盤問。聆訊期間，辯方就案發情節巨細靡遺地盤問X，包括父母體罰兩兄妹的方式，二人被體罰的原因，及胞妹是否有行為問題等，X近乎所有問題均答「唔記得」、「唔清楚」。其間X的手在顫抖，雖然他解釋只是緊張，及後卻被發現一直吃紙巾。

譚督察認為，是因小朋友「唔鍾意俾人話而拚䠋」迴避問題。然而，X作供時流露的不安，只能單純解讀為孩子氣的抗衡嗎？本案舉證者是一名幼童，其受虐經歷的證詞，被一位富有經驗及辯護技巧的大狀反覆檢視及盤問，我們如何權衡X所受到的二次傷害，及其舉證責任？

至於Ｙ，她雖未有受虐但目擊事件，現由社署跟進，交給寄養家庭照顧。Ｙ短期內也無法再見兩名至親，就是獲准保釋的外祖母亦被禁止接觸她。

法律從來不能彌補受害者的傷害，只能令加害者付出應有的代價。但當受害者與加害者是住同一屋簷下、有血緣的親人，我們還能以同一把尺，去量度這場審判對社會，及對X和Ｙ的意義嗎？犯罪者理應接受法律制裁，但展現公義的過程中，幼童的利益又應置於哪一個位置？X作供後數天，警方曾吩咐社署緊密跟進X的情況，若X再情緒崩潰，可即時提供協助及評估。社工事後指X沒問題，「只要返到屋企唔好再撩起呢件事」，故X暫時毋須心理方面的評估。譚督察說，「其實件事已經過咗三年，係時候要了結㗎啦」。然而對於倖存者，是否可輕易了結？

■記者廖希呈