民主派47人因「35+」初選而被控串謀顛覆國家政權罪，前立法會議員毛孟靜上月初提堂後不獲保釋，一直還柙，她今向高等法院申請保釋，繼續由國安法官杜麗冰處理。法官杜麗冰在聽罷陳詞後，拒絕毛的申請，毛須繼續還柙至5月31日案件提堂。

申請原定上月29日處理，但押後至今日，待毛孟靜的律師團隊審視律政司提供的額外文件和影片。

毛孟靜今繼續由資深大律師潘熙代表，她進入被告欄後頻頻望向公眾席，旁聽市民向她揮手和做心形手勢。律政司由副刑事檢控專員楊美琪代表。

聆訊於上午10時半開始，預計一小時，惟最終超時至下午4時才完結。聆訊時間比預定長，散庭時毛孟靜顯得憔悴，旁聽市民揮手勉勵「毛小姐加油」，毛亦舉手回應。毛的丈夫Philip Bowring旁聽整個聆訊

同案47人之中，至今只有11人獲保釋，即劉偉聰、林景楠、楊雪盈、呂智恆、黃碧雲、鄭達鴻、彭卓棋、柯耀林、李予信、施德來及何啟明。

【案件編號：HCCP134/21】

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